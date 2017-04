HT i Bakićeva udruga IRIM predstavili projekt "IoT u hrvatskim školama"

Hrvatski Telekom (HT) i Institut za razvoj i inovativnost mladih (IRIM) - Croatian Makers predstavili su danas najveći nacionalni učenički projekt temeljen na tehnologiji ”interneta stvari” naziva „Internet of things (IoT) u hrvatskim osnovnim školama 2016”, koji je realiziran u sklopu donacijskog natječaja ”Zajedno smo jači” Hrvatskog Telekoma. Projekt su predstavili Boris Drilo, član Uprave HT-a za tehniku i informacijske tehnologije i Nenad Bakić, suosnivač IRIM-a.



Projekt je uključio više od 450 učenika iz 55 osnovnih škola i udruga diljem Hrvatske te im je omogućio pristup naprednim digitalnim tehnologijama kao što su IoT i Logo. Uz učenike, edukaciju o tehnologijama koje postaju nezaobilazne u razvoju novih proizvoda i usluga prošlo je i više od 60 učitelja u osnovnim školama diljem Hrvatske.



Učenici od prvog do osmog razreda pod vodstvom svojih mentora tehnologije su iskoristili kako bi na inovativan način pristupili rješavanju stvarnih problema koje su sami identificirali u svojoj okolini. U sklopu projekta razvijeno je više od 70 iznimno zanimljivih i inovativnih projekata, a razvijeno je i preko 70 edukacijskih materijala koje će mentori koristiti u u nastavku rada s učenicima, stoji u priopćenju koje je ovim povodom objavio Hrvatski Telekom.



Projekt se nastavlja pa će radionice koje će se u narednim mjesecima održavati u školama koje nisu do sada sudjelovale u projektu obuhvatiti dodatnih 400-tinjak osnovnoškolaca.



”U Hrvatskom Telekomu smatramo društvenom odgovornošću podržati digitalnu transformaciju na način da ona osnaži potencijal gospodarskog i društvenog napretka Hrvatske. Generatori tog napretka su bez sumnje moderne tehnologije i znanja iz STEM područja, a zahvaljujući ovom projektu oboje smo na vrlo praktičan način uveli u naše osnovne škole. Kreativnost i inovativnost učenika u osmišljavanju i razvoju projekata pokazuje potencijal kojim naše društvo raspolaže”, izjavio je Boris Drilo, član Uprave HT-a za tehniku i informacijske tehnologije.

Na predstavljanju projekta izabrane radove predstavili su učenici i njihovi mentori. Iz osnovne škole Savski Gaj predstavili su potpuno automatizirani spremnik za recikliranje baterija, uređaj koji broji ubačene baterije i na taj način podržava za okoliš vrlo važan proces zbrinjavanja i recikliranja baterija. U osnovnoj školi Dvor, suočeni sa vlastitim negativnim iskustvom poplava u svom kraju, pozabavili su se mjerenjem vodostaja rijeka i sustavom dojave porasta vodostaja. Osnovnoškolci iz Dvora su tako osmislili i izradili potpuno funkcionalan uređaj za praćenje vodostaja i zaštitu od poplava koji šalje poruku u slučaju porasta vodostaja. U osnovnoj školi Stubičke Toplice napravili su projekt zvona za osobe s oštećenjem sluha, a predstavljeni su i radovi temeljeni na Logo tehnologiji kojima su učenici koristeći računalne algoritme iscrtavali primjerice tvrđavu Brod, čarobne mnogokute te cvjetnu livadu i Probot.



Posebno je istaknut kolaboracijski projekt u kojem je istovremeno sudjelovalo više od 35 osnovnih škola, a kroz koji su se učenici diljem Hrvatske povezali i pronašli način da zajedno, spajajući znanje i tehnologiju, pozitivno utječu na svoju okolinu. U sklopu projekta učenici su u svojim sredinama postavili uređaje za mjerenje temperature i pomoću IoT tehnologije povezali sve uređaje kroz centralnu aplikaciju koja u realnom vremenu prikuplja i ažurira podatke. U slučaju promjena temperatura okoliša u svojim sredinama, aplikacija omogućuje paljenje ili gašenje svjetala u njihovim školama. Rad aplikacije je prezentiran uživo pa su Boris Drilo i Nenad Bakić kroz aplikaciju jednim klikom upalili svjetla u više 35 osnovnih škola.



”Internet stvari jedna je od trenutno najznačajnijih tehnologija koja se intenzivno razvija. Prednost tehnologije je da omogućuje djeci izradu koncepata koji su stvarno upotrebljivi i korisni, poput raznih rješenja za pametne kuće i pametne gradove. Ovim projektom smo demonstrirali da učenici korištenjem tehnologije i naprednih znanja zaista mogu napraviti nešto konkretno korisno za svoje sredine i čitavo društvo. Primjerice, kolaboracijski projekt omogućio je ekološka mjerenja u realnom vremenu na čitavom teritoriju Hrvatske te mogućnost reakcije u slučaju varijacija u temperaturi. Uvjeren sam da ovakvim projektima mlade možemo motivirati za odabir STEM zanimanja”, izjavio je Nenad Bakić, suosnivač IRIM-a.



Hrvatski Telekom nastavlja s donacijskim natječajem ”Zajedno smo jači” koji će i ove godine donacijski fond od ukupno 700.000 kuna okrenuti poticanju edukativnih i razvojnih projekata iz STEM područja.