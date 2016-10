HT: filmovi i serije u pokretu

Stiže još jedna novost iz Hrvatskog Telekoma – usluga Stream On za gledanje zabavnih sadržaja na mobilnom uređaju bez trošenja podatkovnog prometa uključenog u tarifu.



Opcija će biti dostupna kao trajna ponuda u sklopu Najboljih tarifa te u sklopu Magenta 1 svijeta pogodnosti po cijeni od 9 kuna za prvu mjesečnu aktivaciju usluge, koja uključuje mogućnost streaminga ukupno 10 sati HBO GO i Pickbox programa. Filmofili će moći uživati u sadržajima u najvišoj dostupnoj rezoluciji, a u ponudi je dostupan i mobilni uređaj Huawei P9 LITE po jednokratnoj cijeni od 598 kuna, uz koji se na poklon dobiva i pametna narukvica Huawei Color band A1.



“Svojim korisnicima uvijek nudimo inovativne usluge na tržištu, a upravo je Stream On primjer koji to potvrđuje jer će naši korisnici prvi moći bezbrižno uživati u najnovijim serijama i filmovima bez trošenja internetskog prometa. U izboru sadržaja, baš kao i u spektru komunikacijskih usluga i proizvoda uvijek pružamo više našim korisnicima i to je upravo ono što oni prepoznaju i cijene”, izjavila je Nataša Rapaić, članica Uprave Hrvatskog Telekoma i glavna operativna direktorica za privatne korisnike.

Sve dodatne informacije dobiti se mogu na službenim stranicama.