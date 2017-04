HT nudi tarifu s besplatnim prometom za Netflix, YouTube, HBO GO i Pickbox

"Život prosječnog milenijca sve je samo ne dosadan, pa je takva i nova Tarifa za mlade Hrvatskog Telekoma", stoji u priopćenju našeg najvećeg telekoma, u kojem predstavljaju svoju novu tarifu za mlade. Unutar HT mreže korisnici mogu pričati i SMS-ati neograničeno, a prema ostalim mrežama u Hrvatskoj na raspolaganju im je 400 minuta i SMS-ova. "Uključeno je čak 3 GB za redovito ažuriranje Instagram profila fotografijama hrane i kofeinskih napitaka s pjenom u obliku jednoroga, navigaciju do najbliže starinske brijačnice ili neophodno provjeravanje e-mailova, a sve minute, GB i SMS-ovi prema drugim mrežama prenose se u idući mjesec", kažu HT-ovci.



Najveća novost je neograničeno gledanje i slušanje YouTubea na svakom koraku putem Stream On opcije, bez trošenja gigabajta uključenih u tarifu. Uz to, nova tarifa omogućuje i neograničeno gledanje sadržaja na Netflixu, HBO GO i Pickboxu putem Stream On usluge za sve one koji ove servise već imaju instalirane. Neograničeno streamanje moguće je dok se ne iskoristi podatkovni promet uključen u tarifu ili dodatni paket podatkovnog prometa koji korisnik može uključiti. Riječ je o najboljoj usluzi neprekidnog streamanja, pa tako najnapetiji trenutak omiljene serije neće prekinuti aktivacija dodatnog internetskog prometa. "Za mjesečni iznos tarife od 149,00 kuna, tijekom ljetnih mjeseci korisnici će uz YouTube sadržaj besplatno, bezbrižno i neograničeno gledati hit serije i filmove u sklopu aplikacije MAX Tv GO - HBO GO, PickBox", stoji dalje u priopćenju HT-a.



"Kako bi svi ludi i yolo trenutci bili još bolji i ostali trajno zabilježeni, ponuda uključuje niz inovativnih gadgeta poput VR naočala, drona, fitness narukvice, GoPro kamere i Icon X slušalica koje je moguće kupiti u tarifi ili kao dodatnu opremu. Jer skok s visoke litice u plavo more još bolje izgleda snimljen dronom. Sve to moguće je kombinirati s vrhunskim pametnim telefonima Samsung Galaxy S7 i Samsung Galaxy A5 2017.



Kako milenijci uvijek žele više, Hrvatski Telekom pokrenuo je nagradni natječaj koji najkreativnije vodi na ekskluzivno adrenalinsko putovanje u Dubai. Dobitnici će moći uživati u adrenalinskoj vožnji brzim gliserima s obilaskom hotela Burj Al Arab i Atlantis The Palm te Dubai Marine, posjetiti Aquaventure park i sudjelovati u uzbudljivom Shark safariju, spuštati se zip line-om te posjetiti Ferrari World, najveći zatvoreni zabavni tematski park na svijetu gdje se nalazi i staza Formule 1. Adrenalinsko zagrijavanje počinje već 28. i 29. travnja ispred zagrebačkog T-Centra na Cvjetnom trgu, gdje će svi slučajni i namjerni prolaznici moći iskusiti bestežinsko space ball stanje, a ludo iskustvo uskoro će se moći isprobati u Osijeku, Rijeci i Splitu", kažu...



Uvjerite se sami i posjetite dozivivise.hr, poručuju iz HT-a.