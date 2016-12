HT slavi 25 godina mobilne telefonije u Hrvatskoj

Danas je u HT muzeju svečano otvorena izložba Mobilna revolucija 1991.- 2016., koja kroz najvažnije trenutke prikazuje razvoj mobilne telefonije u posljednjih 25 godina u Hrvatskoj, a gdje je upravo Hrvatski Telekom imao ključnu ulogu. Izložba je poklon građanima koji će ju tijekom cijele iduće godine moći posjetiti besplatno, stoji u priopćenju koje je tim povodom objavio Hrvatski Telekom.



Novi postav muzeja nudi jedinstven pregled „revolucionarnih“ mobilnih tehnologija i usluga – od prvih mobilnih uređaja čija je cijena iznosila i do 15.000 maraka, preko prvog SMS-a 1999. godine, do 4G tehnologije i novih usluga poput Stream Ona, koja je jedinstvena na cijelom europskom tržištu, rekli su u HT-u.



„Naša mreža je najbolja po brzini, pokrivenosti i kvaliteti. Danas okupljamo više od 2,3 milijuna mobilnih korisnika i pružamo najveću pokrivenost 4G signalom u cijeloj Hrvatskoj, a kontinuirano ulažemo u daljnji razvoj. Upravo to naši korisnici prepoznaju što potvrđuje i njihova vjernost kroz sve ove godine“, poručio je predsjednik Uprave Hrvatskog Telekoma Davor Tomašković.

Razvoj mobilne telefonije u Hrvatskoj počeo je 1991. godine kada je tadašnji HPT, čiji je HT pravni sljednik u području telekom poslovanja, predstavio prvu hrvatsku komercijalnu mobilnu telefonsku mrežu “Mobitel”. Izložba prati daljnji razvoj uređaja četiri generacije mobilne telefonije i ključnih razdoblja, poput uvođenja mreže druge generacije (GSM), koja se temeljila na digitalnoj tehnologiji koja je omogućila razvoj najnaprednijih usluga kakve danas imamo, stoji dalje u priopćenju iz HT-a.



„Ova izložba jasno pokazuje zašto nam naši korisnici svih ovih godina ukazuju povjerenje - uvijek prvi na tržištu uvodimo inovativne tehnologije i usluge za najbolju komunikaciju i zabavu. Revolucionarnim tehnološkim rješenjima povezujemo ih s njihovim najmilijima i svijetom oko njih, a neke usluge poput Stream Ona uživaju prvi u Europi“, poručila je Nataša Rapaić, članica Uprave HT-a za privatne korisnike.



Danas mobitel predstavlja neizostavan uređaj u našim svakodnevnim životima od kojih se rijetko odvajamo. Izložba nas podsjeća kako su bila potrebna značajna infrastrukturna ulaganja da bi se korisnicima omogućila sloboda komunikacije i zabave kakvu danas uživaju na svakom koraku, u čemu je HT kao vodeći telekomunikacijski operator imao ključnu ulogu, tvrde HT-ovci.