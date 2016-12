HTC 11 mogao bi imati i do 8 GB RAM-a

Ilustracija

Nakon što su se početkom studenog 2016. godine pojavile i prve glasine oko mobitela HTC 11, sada nam ponovno sredinom prosinca iz daleke Kine stiže i drugi val glasina. Dok su prijašnje glasine i bile koliko toliko realne, ove nove idu malčice u krajnost, ali opet nikad se ne zna što će u konačnici HTC spremiti.



Podsjetimo, u studenom smo „saznali“ kako će HTC 11 imati veći, 5,5“ zaslon od svoga prethodnika (HTC 10) uz zadržavanje rezolucije od 2.560 x 1.440 piksela. Tada je najavljena i nadogradnja selfie kamera na 8 MP.



Novi val glasina koji se pojavi ona kineskoj društvenoj mreži Weibo govori kako HTC namjerava HTC 11 opremiti sa Snapdragonom 835 i baterijom kapaciteta 3.700 mAh koja će zahvaljujući novom SoC-u imati i podršku za brzo punjenje baterija putem Quick Charge 4.0 tehnologije.



Za sada su ovo još uvijek realne prognoze, no sada stižemo i do onih nerealnih, ili barem do manje realnih. Naime, kineski izvori navode kako će HTC 11 stići s povećom količinom radne i podatkovne memorije. Navodno, sprema se kombinacija od 8 GB RAM-a i 256 GB interne memorije.



Izgled novog HTC-a 11 (Weiboo)Iako živimo u doba gdje pojedini mobiteli imaju više RAM-a od većine prijenosnih i desktop računala ovaj zadnji podatak je najviše sumnjiv, jer za sada zapravo i nema previše potrebe za tolikom količinom RAM-a na mobitelima s Android OS-om.



No, kako se u zadnje vrijeme VR postaje sve popularniji, možda se ove informacije odnose na neki posebni model koji će na tržište biti plasiran pod VR ili Deluxe Edition oznakom, dok će klasična jedanaestica biti umjerenijih specifikacija. No, o tome ćemo više znati kada se po tom pitanju oglasi sam proizvoač – HTC.



U prilogu možete vidjeti i fotografiju za koju izvor tvrdi da je predstavlja budući HTC 11.