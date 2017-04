HTC U bit će službeno predstavljen 16. svibnja

Zadnjih tjedana, pa i mjeseci svako malo se pojavi neka nova glasina vezano uz mobitel HTC U. Do sada smo saznali gotovo sve što se tiče hardvera i softvera, ostalo je još samo za saznati datum kada će dotični biti predstavljen svijetu.



Taj podatak je konačno objavio sam proizvođač –HTC obznanivši putem teasera kako će HTC U biti službeno predstavljen sredinom idućeg mjeseca –16. svibnja. Teaser koji prati objavu datuma predstavljanja prikazuje tek obrise buduće mobitela te slogan „Squeeze for the Brilliant U“što u neku ruku potvrđuje dio ranijih glasina.



Podsjetimo, prema glasinama okvir mobitela će osim za držanje svih komponenti u jednoj cjelini služiti i za upravljanje uređajem. Kućište koje u HTC-u nazivaju jošEdge Sense kućištem trebao bi imati hrpu senzora kojima će putem gesti biti moguće upravljati određenim za sada nepoznatim radnjama na uređaju.



HTC je već pripremio i posebnu internetsku stanicu na kojoj se trenutno nalazi brojač do početka eventa na kojem će predstaviti HTC U.