HTC U bit će vodootporan i neće imati port za slušalice

Zadnjih dana se u medijima pojavljuje dosta informacija (čita: glasina) vezano uz HTC-ov budući mobitel – HTC U. Nakon što smo doznali kakve će ga komponente činiti te kakav će biti dizajn, sada polako stižu informacije i o drugim značajkama.



Jedna od njih je kako se HTC odlučio umiroviti 3,5-milimetarski audio port, što znači da bez dodatnih adaptera neće biti moguće priključiti standardne slušalice kakve svi već desetljećima koriste. No, ovakav potez od strane proizvođača i nije previše iznenađujući jer je isto napravio s modelom U Ultra.



Ipak neke koristi od odbacivanja audio porta će biti – HTC U bit će vodootporan (IP57) te će moći pod vodom provesti do 30 minuta ukoliko voda nije dublja od jednog metra. Također glasine govore kako će biti dva modela – jedan s jednom SIM karticom te drugi koji će imati podršku za dvije SIM kartice.



Ako sve prođe prema planu, službeno predstavljanje trebalo bi biti najkasnije do kraja ovog mjeseca.