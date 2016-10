HTC ide Motorolinim i Appleovim stopama

Sada je već gotovo pa sigurno kako će svaki mobitel iz vrha ponude na tržište stići bez 3,5-milimetarskog audio priključka. Podsjetimo, to je novonastali trend kojeg je pokrenula Motorola, ali se najviše buke stvorilo kada je to isto napravio Apple s iPhoneom 7.



Sada se novonastalom trendu odlučio prikloniti i HTC. Mobitel naziva Bolt će također ostati bez standardnog 3,5-milimetarskog priključka te će umjesto njega za spajanje slušalica koristiti USB-C port. Da je tomu stvarno tako najbolje se vidi na procurjelim fotografijama koje su se pojavile na internetu.



Što se tiče samog dizajna telefona, on je uvelike sličan postojećem HTC 10 modelu. Ako su dosadašnje informacije pouzdane, Bolt će imati 5,5“ zaslon FHD rezolucije, 3 GB RAM-a i 64 GB interne memorije.



Sa stražnje strane trebala bi se nalaziti kamera rezolucije 18 MP s podrškom za snimanje videa u 4K kvaliteti. Za bolje snimke u lošije osvjetljenim prostorima trebala bi se pobrinuti i dvostruka LED bljeskalica.



Kako i priliči modernim mobitelima tako će i Bolt imati skener otiska prsta i najnoviji Android 7.0 (Nougat). Ranije glasine kako će Bolt biti namijenjen samo američkom tržištu pokazale su se netočnima, Bolta će se moći nabaviti i na ostalim svjetskim tržištima, uključujući i europsko.