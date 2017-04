HTC One X10 je predstavnik srednje klase s baterijom od 4000 mAh

HTC je poprilično tiho na ruskom tržištu predstavio svoj novi pametni telefon srednje kategorije, HTC One X10, koji se ponajprije ističe po svojoj bateriji čiji kapacitet iznosi 4000 mAh (dodana je i podrška za brzo punjenje).



One X10 nadalje donosi 5,5-inčni SLCD 2.5D zaslon rezolucije 1920 x 1080 piksela s dodatkom Gorilla Glass zaštite, MediaTekov osmojezgreni Helio P10 čip, 3 GB RAM-a te 32 GB interne memorije proširive microSD karticama do 2 TB.



Sa stražnje strane ovog mobilnog uređaja nalazi se senzor otisaka prstiju, a iznad njega glavna 16-megapikselna kamera s veličinom piksela od 1 mikrona, otvorom blende f/2.0, flash LED-om i BSI senzorom. Selfie kamera je širokokutna 8-megapikselna kamera s veličinom piksela od 1,12 mikrona, otvorom blende f/2.2 i BSI senzorom.



Tu su još i Boomsound zvučnici, dvostruki mikrofon s funkcijom eliminacije buke te podrška za 4G LTE mreže, Bluetooth 4.2 i Wi-Fi (802.11n). Od senzora su dostupni akcelerometar, kompas, žiroskop i senzor blizine.



Dimenzije uređaja iznose 152,9 x 75,6 x 8,23 milimetra, dok težina iznosi 175 grama. Operativni sustav je Android 7.0 Nougat u kombinaciji s HTC Sense sučeljem. U prodaju stiže u crnoj i srebrnoj boji s cijenom od oko 329 eura.