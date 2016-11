HTC opovrgava brojku od samo 140.000 prodanih HTC Vive setova

Krajem prošlog mjeseca prenijeli smo informaciju kako je HTC svoj VR uređaj – Vive do tada prodao u 140.000 primjeraka. No, čini se kako HTC nije zadovoljan navedenom brojkom, te sada poručuju kako je ta brojka daleko veća.



Naime, takvog je stava Chia-lin Chang glavni i odgovorni za mobitele i povezane uređaje u HTC-u. Chang navodi kako ne zna odakle se brojka od 140.000 prodanih primjeraka pojavila i zašto se ustalila u medijima. Podsjetimo, podatak o broju prodanih HTC Vicve setova je došao iz kineskih medija, a izrekla ga je Cher Wang – suosnivačica i CEO HTC-a.



Sada Chang navodi kako je HTC Vive prodan u daleko većem broju te je „ohrabrio“ novinare da u svojim izvještajima više ne koriste podatak od 140.000 prodanih HTC Vive VR setova. No, Chang istovremeno nije želio otkriti točan ili barem približan broj prodanih setova.



Ipak, Changu bi u prilog mogli ići najnoviji podaci koji se tiču procjene VR tržišta za ovu godinu. Naime, ovisno o izvoru HTC bi do kraja 2016. godine trebao isporučiti između 420.000 (SuperData) i 450.000 (DigiTimes) primjeraka Vive VR setova. Procjenjuje se kako će u ukupnom prihodu tvrtke za 2016. godinu HTC Vive VR set sudjelovati s 12%.



No, unatoč tome isti izvori navode kako će ova, ali i iduća 2017. godina biti u znaku Oculus Rifta i Playstation VR-a, a glavni razlog za to je cijena. Naime, HTC Vive košta oko 800 USD, a Oculus Rift i Playstation VR oko 600 i 400 USD.



DigiTimes stoga procjenjuje kako će Oculus Rift do kraja godine biti isporučen u količini do 650.000 primjeraka, a Playstation VR u količini do 1,5 milijun. No, s tim procjenama se ne slaže SuperData koji smatra kako će Oculus Rift do kraja godine biti isporučen u oko 355.000 primjeraka, a Playstation VR u količini od 2,5 milijuna komada.