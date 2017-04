HTC-ov Desire 650 u Vipu

HTC obavještava o dostupnosti svog smartphonea Desire 650 na hrvatskom tržištu. Za početak, uređaj je dostupan u Vipnetovoj ponudi, a uskoro stiže i u slobodnu prodaju.



„Kad je riječ o pametnim telefonima, korisnicima moment personalizacije postaje sve bitniji, no takav uređaj na tržištu nije jednostavno pronaći. HTC Desire 650 korisnicima pruža upravo to - personalizaciju sa širokim nizom mogućnosti. Ovaj uređaj dizajniran je tako da je 50% njegove površine glatko, a ostala polovica je nazubljenog dizajna. To ga, uz potpuno prilagodljivu HTC Sense platformu, čini potpuno usmjerenim prema korisniku“, rekao je Greig Williams, predsjednik europske divizije HTC-a.



Dijagonala ekrana iznosi pet inča, a rezolucija od 1.280 x 720 piksela dovoljna je za gustoću prikaza od 296 piksela po inču. Procesor je Snapdragon 400, ugrađeno je 2 GB RAM-a i 16 GB memorije koju je moguće proširiti memorijskim karticama. Stražnja kamera ima rezoluciju od 13 megapiksela, a prednja pet megapiksela, te nudi nekoliko opcija za snimanje boljih selfija – automatsko okidanje, okidanje putem glasa, te automatsko uljepšavanje. Tehnologija HTC BoomSound zadužena je za reprodukciju visoko kvalitetnog zvuka.



Uređaj je u Vipnetu dostupan u tarifama Bez granica+ po cijeni već od 9 kuna odmah i 35 kuna mjesečne rate (ovisno o tarifi).