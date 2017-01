HTC-ov glavni dizajner prelazi u Google

Nakon odlaska Huga Barre iz Xiaomija, svijet tehnologije bilježi još jedan zvučni transfer. Ovaj put se radi o sada već bivšem čelnom čovjeku dizajnerskog odjela tvrtke HTC.



Dok će Barra voditi Facebookov Oculus, Claude Zellweger će se pridružiti Googleovoj Daydream podružnici, koja se bavi virtualnom stvarnošću.



Baš kao i HTC-ov glavni izvršni direktor Peter Chou, Zellweger je tijekom 2015. godine najavio svoj odlazak iz tajvanske tvrtke, no ostao je u tvrtki sve do sada, odnosno do trenutka kada je dobio zaposlenje u Googleu. Odlazak Zellwegera iz HTC-a potvrdila je i tajvanska tvrtka putem posebnog priopćenja.



Zellweger je zajedno sa Scottom Croyleom dizajnirao originalni HTC One uređaj (koji se na tržištu pojavio 2013. godine), čiji se dizajn potom pojavljivao u HTC-ovim mobilnim uređajima sve do danas. No što je još važnije, posebice za Googleovu podružnicu Daydream, činjenica je da je upravo Zellweger vodio tim koji je razvio tvrtkin VR headset HTC Vive.