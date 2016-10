HTC Vive prodan u više od 140.000 primjeraka

U travnju ove godine HTC je službeno pusto u prodaju svoj VR uređaj – HTC Vive, kojeg smo i sami imali prilike isprobati. Sada pola godine kasnije poznate su i informacije o do sada prodanoj količini – 140.000 komada.



Navedenu brojku je potvrdila i Cher Wang koja je suosnivačica te ujedno i CEO HTC-a. Izvještaj govori kako je do kolovoza HTC uspio prodati do 100.000 primjeraka, čime se dolazi do zaključka da je dodatnih 40.000 komada prodano samo tijekom rujna.



Iako se brojka može činiti relativno malenom, treba imati na umu kako se ovdje radi o prodanom, a ne o isporučenom broju uređaja. Dodatno, HTC Vice je uvjerljivo i najskuplji VR uređaj na tržištu kojemu je cijena oko 800 američkih dolara što je jedan od odlučujućih, ako ne i najbitniji faktor prilikom kupnje.