Huawei predstavio mobitele P10 i P10 Plus

Ni ove godine Huawei nije propustio doći na MWC 2017 sajam kako bi predstavio svoje novitete za 2017. godinu. Pored novog pametnog sata –Watcha 2 Huawei je predstavio i dva nova mobitela iz serije „P“–P10 i P10 Plus.



Oba modela pripadaju samom vrhu Huaweijeve ponude te ih kao takve odlikuje i snažan hardver te visoka kvaliteta izrade. Model oznake P10 dolazi s FHD zaslonom dijagonale 5,1“ i temelji se na tvrtkinom SoC-u Kirin 960.



Po pitanju radne i podatkovne memorije Huawei P10 ima 4 GB RAM-a i 64 GB interne memorije koju je moguće naknadno proširiti putem microSD kartica. Sa stražnje strane nalaze se dvije kamere – rezolucija 12 MP (u boji) i 20 MP (monokromatska), dok prednja, selfie kamera raspolaže s rezolucijom od 8 MP.



Huawei P10 Plus ima veći zaslon –5,5“ kojeg odlikuje i veća, QHD rezolucija. Za pokretanje ovog modela je zadužen isti SoC –Kirin 960. Za razliku od običnog, Plus model će se moći nabaviti u konfiguracijama s 4 GB i 6 GB RAM-a te sa 64 GB i 128 GB interne memorije. Konfiguracija kamera je ista kao i kod „obične“ desetke.



Oba mobitela imaju podršku za Hybrid Zoom (2x) i Leica Dual-Camera 2.0 tehnologije, skener otiska prsta s prednje strane, stereo zvučnike te podršku za brzo punjenje baterija (Super Charge). Kad smo kod baterija spomenimo kako Huawei P10 ima bateriju kapaciteta 3.200 mAh, a Huawei P10 Plus bateriju kapaciteta 3.750 mAh. Oba mobitela temelje se na Androidu 7.0 (Nougat) uz kojeg dolazi i tvrtkino korisničko sučelje –Emotion UI 5.1.



Dimenzije modela P10 su 145,3 x 69,3 x 6,98 milimetara, a težina 145 grama, dok su dimenzije Plus modela 153,5 x 74,2 x 6,98 milimetara, a težina 165 grama. Prodaja na europskom tržištu kreće od ožujka po cijenama od 650 eura za P10 s 4 GB RAM-a i 64 GB interne memorije, 700 eura za P10 Plus s 4 GB RAM-a i 64 GB interne memorije te po cijeni od 800 eura za P10 Plus sa 6 GB RAM-a i 128 GB interne memorije.