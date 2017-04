Huawei priprema i MediaPad M3 Lite

Huawei je nedavno predstavio dva nova tableta iz svoje MediaPad T3 serije. Podsjetimo radi se o tabletima s Android platformom naziva MediaPad T3 koji su opremljeni s 7-inčnim i 8-inčnim zaslonima te Qualcommovim i MediaTekovim SoC-evima.



No, kako znamo to nisu i jedini modeli koje Huawei planira za 2017. godinu. Naime, model naziva MediaPad M3 Lite je upravo dobio potrebni certifikat od strane WiFi Alliance čime su nedavne glasine o istome i dobile i službenu potvrdu.



Prema certifikatu koji je dodijeljen 24. travnja 2017. novi Huaweijev tablet bit će namijenjen srednjem tržišnom segmentu. Model dolazi pod kodnom oznakom CPN-09 i odlikuje se 10-inčnim zaslonom (za sada ne poznata rezolucija) te s 3 GB RAM-a i 32 GB interne memorije.



Shodno tomu i cijene će biti nešto više – jedan od ukupno dva modela stajat će 329 eura i imat će jedino podršku za Wi-Fi mreže, dok će drugi model nuditi i podršku za LTE. No, on bi po dolasku u trgovine trebao stajati 379 eura.



Što se tiče softverskog dijela, tableti će se temeljiti na Android platformi inačice 7.0.