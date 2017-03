Huawei prodao preko 12 milijuna P9 i P9 Plus smartphonea

Glavni izvršni direktor Huaweija, Richard Yu, ovih je dana objavio podatak kako su se flagship modeli njegove tvrtke prošle generacije P9 i P9 Plus dosad prodali u preko 12 milijuna primjeraka.

To je 2 milijuna više primjeraka u odnosu na broj prodanih primjeraka P9 i P9 Plus u zadnjim danima 2016. godine. Prelazak brojke od 10 milijuna prodanih primjeraka u tvrtki očekuju i za ovogodišnje P10 i P10 Plus flagshipove.

Valja podsjetiti i na ambiciozni plan kineske tvrtke da svoju trenutačnu poziciju trećeg najvećeg proizvođača mobilnih uređaja u budućnosti zamijeni drugom pozicijom u razdoblju do 2018. odnosno 2019. godine (te tako pretekne Apple), a do 2021. godine zasjedne na prvu poziciju pretekavši Samsung po broju isporučenih mobilnih uređaja.

Tijekom 2016. godine Huawei je isporučio je ukupno 139 milijuna primjeraka mobilnih uređaja, što je 29% više u odnosu na broj mobilnih uređaja isporučenih tijekom 2015. godine.