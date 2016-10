Huaweijev Mate 9 Pro imat će izvrsnu kameru, ali i popriličnu cijenu

Za Evana Blassa slobodno se može reći kako je jedan od najpouzdanijih izvora ranih informacija vezano uz predstojeće uređaje. Blass se ovaj put dokopao informacija vezano uz Huaweijeve mobitele Mate 9 i Mate 9 Pro.



Prema njegovim izvorima ovi modeli će imati bolju kameru nego što je ima iPhone 7. Kamera će također biti opremljena optičkim zumom, ali dvostruko većim (4X) nego što je to slučaj kod iPhonea 7 (2X). No, to nije sve (kako bi u reklami rekli) Mate 9 serija bi trebala stići i s podrškom za Googleovu VR platformu.



Što se ostalih specifikacija tiče, otprije je poznato kako Mate 9 treba stići sa zakrivljenim zaslonom dijagonale 5,9" i QHD rezolucijom. Nadalje spominje se interna memorija do 256 GB kapaciteta i srećom najnoviji Android 7.1 Nougat.



Ono najbolje ili najgore smo ostavili za kraj –cijenu. Prema Blassovim saznanjima cijena za ovaj mobitel (Pro inačica) ići će sve do 1.300 USD.