Hyperloop One dobio 85 milijuna dolara investicija

Američka kompanija Hyperloop One jedna je od onih koje razvijaju sustav prijevoza putnika i tereta u kapsulama koje se kreću unutar vakuumskih ili niskotlačnih cijevi. Ovaj sustav i dalje nije razvijen u potpunosti, ne postoje rješenja za neke inženjerske probleme istoga, tehnologija još uvijek nije spremna za primjenu u punoj veličini i brzini, no investitori svejedno vjeruju kako će se vizija Elona Muska ostvariti. Na temelju tog optimizma zaključena je nova runda financiranja Hyperloop One-a, i to s 85 milijuna dolara svježeg kapitala.

S ovim iznosom ukupne investicije u ovu kompaniju iznose 245 milijuna, a njezina je tržišna vrijednost prešla 700 milijuna dolara. U ovoj rundi investitori su bili američki privatni investicijski fondovi rizičnog kapitala i tehnološke kompanije općenito nepoznate široj javnosti.

Hyperloop One također je objavio kako su potpisali ugovor o izradi studije izvedivosti koja bi pokazala ima li smisla graditi trasu Hyperloopa u američkoj saveznoj državi Colorado. Takva bi ruta povezivala gradove Cheyenne, Denver, Colorado Springs, Vail i Pueblo, a nalazila bi se u središtu područja u kojem živi gotovo 5 milijuna ljudi. Cijena izgradnje takvog jednog Hyperloopa u dužini od gotovo 600 kilometara kretala bi se oko 24 milijarde dolara.