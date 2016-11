Hyperloop stiže u Emirate

Službena potvrda onoga o čemu se već dugo nagađalo je stigla – bliskoistočno trgovinsko i turističko središte Dubai dobit će prvu Hyperloop liniju na svijetu. Objavljeno je to danas na tiskovnoj konferenciji održanoj u najvišoj zgradi na svijetu Burj Khalifi u Dubaiju. Predstavnici kompanije Hyperloop One i lokalnog ministarstva prometa objavili su da zajednički kreću u ispitivanje mogućnosti i izvedivosti povezivanja glavnih gradova dvaju emirata, Dubaija i Abu Dhabija, Hyperloopom.

Ova dva grada dijeli oko 100 kilometara zračne udaljenosti. Putovanje autocestom obično je od središta jednog do drugog dugo 120 kilometara i traje oko sat i pol, dok prosječnom autobusu treba više od dva sata. Teoretski bi se od Dubaija do Abu Dhabija zrakoplovom moglo stići i za manje od pola sata, no izravna zrakoplovna linija na ovako kratkoj relaciji nema previše smisla, pa niti ne postoji. Putovanje vlakom na istoj relaciji traje sat vremena.

U usporedbi sa svim ovim vremenima, Hyperloop se zaista čini kao znanstvena fantastika. Hyperloop One tvrdi da će njihov vlak Dubai i Abu Dhabi moći povezi putovanjem dugim (točnije rečeno, kratkim) tek 12 minuta! Vlak bi se kroz cijev, dakle, trebao kretati brzinom od 600, pa čak do preko 1.000 km/h. Osim putničkog, na ovaj bi se način trebao obavljati i prijevoz tereta.

Hyperloop One sada će krenuti u izradu studije i planiranje trase, pa bi nakon 90 do 120 dana trebali biti poznati novi detalji, poput lokacija stanica i točne trase kojom bi se cijev Hyperloopa protezala. Nakon toga krenut će se s testiranjem 20-30 kilometara duge niskotlačne cijevi i vožnje vagona Hyperloopa unutar nje. Ako sve prođe u redu stručnjaci smatraju da bi Dubai i Abu Dhabi ovim superbrzim prijevoznim sredstvom mogli biti povezani već za 5 godina.