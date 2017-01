HyperX Cloud Revolver dobiva nasljednika

Tvrtka Kingston svoj je brend HyperX do slave dovela headsetom Cloud Core koji je igračima za prihvatljiv novac ponudio iznimnu kvalitetu. Popularnost ovog headseta nije uspjela ponoviti svojim novijim uređajima, no to ne znači da ne smije pokušavati.

Novi headset HyperX linije stiže pod imenom Cloud Revolver S. Radi se o obnovljenom i moderniziranom modelu Cloud Revolver koji nudi sve što i prethodnik, uz dodatak virtualnog višekanalnog zvuka. Naime, Cloud Revolver S opremljen je USB 7.1 zvučnom karticom koja funkcionira na principu plug-and-play. Ovo znači da za korištenje ne zahtijeva poseban softver i radi bez ikakvog podešavanja.

Kartica podržava Dolby surround koji se može uključiti i isključiti jednostavnim pritiskom na odgovarajuću tipku koja se nalazi na upravljačkom modulu. Ovaj modul, osim spomenute tipke, ima kontrole za glasnoću zvuka te kontrole za glasnoću i mute mikrofona. Pored zvučne kartice Cloud Revolver S dobio je i nekoliko konstrukcijskih promjena poput šireg obruča koji bi trebao osigurati još višu razinu udobnosti.

HyperX Cloud Revolver S u slobodnu prodaju stiže sredinom veljače ove godine, po preporučenoj cijeni od 149,99 eura.