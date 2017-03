IBM zapošljava 2000 vojnih veterana

IBM namjerava u iduće četiri godine zaposliti oko 2000 iskusnih vojnih veterana, kao dio šire inicijative zapošljavanja oko 25 tisuća novih radnika do 2020. godine.



Umjesto tradicionalnih naziva za djelatnike poput djelatnika bijelog ili plavog ovratnika, u IBM-u su za poslove na kojima namjeravaju zaposliti nove djelatnike osmislili novi naziv "new collar jobs".



To je, prema njima, pojam koji predstavlja djelatnike koji posjeduju iskustva u područjima kao što su cloud računalstvo, informatička sigurnost, upravljanje mrežama i digitalni dizajn, u kombinaciji sa snažnom radnom etikom i komunikacijskim vještinama stečenim tijekom služenja vojske.



Proces zapošljavanja vojnih veterana traje još od početka prošle godine, otkada traju razni treninzi kojima u IBM-u vojne veterane podučavaju korištenju tvrtkina softvera, kao što je i2 Analyst's Notebook. Kroz ovaj IBM-ov program obuke dosad je prošlo oko 500 vojnih veterana.