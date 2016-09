IDC: IT trendovi u jugoistočnoj Evropi

Sukladno najnovijem IDC-evom istraživanju provedenog među krajnjim korisnicima koji su prisustvovali na ovogodišnjem IDC SEE Forumu u Dubrovniku, IT direktori (CIO) naglasak su stavili na odmak od vlastitih tradicionalnih operativnih zadataka unutar poduzeća prema vodećoj ulozi pri digitalnoj transformaciju kompanija.



Direktori informatike vide Big data analitiku, cyber sigurnost, mobilne aplikacije te privatni oblak kao najvažnije nadolazeće trendove u regiji jugoistočne Evrope (SEE). Trenutne neophodne operacije koje osiguravaju redovan tijek funkcioniranja poslovanja unutar poduzeća su enterprise asset management, društvena kolaboracija i pametne operacije. S druge strane, IT direktori smatraju donekle javni oblak, a u puno većoj mjeri kognitivne sustave, virtualnu stvarnost te 3D ispis potencijalnim prijetnjama IT sigurnosti njihovih kompanija.



IT sigurnost je prepoznata kao najvažnije područje u koje će se ulagati u 2016. godini, bilježeći snažan skok s četvrte pozicije na prvu, u odnosu na 2015. godinu.



Nedavno istraživanje provedeno među IT direktorima najveih kompanija otkrilo je da su baze podataka i skladištenje podataka zauzele visoko drugo mjesto ove godine, u odnosu na sedmu poziciju po važnosti u 2015. godini, dok je infrastruktura podatkovnih centara ostala među tri najvažnije kategorije i u 2016. Odgovori sugeriraju da se ulaganja usmjeravaju od nekada vrlo popularnih ERP softvera i ostalih back-office solucija prema front-end rješenjima poput CRM-a i sales force aplikacija.



IDC istraživanje je pokazalo da svaki treći direktor informatike u regiji jugoistočne Evrope planira povećati upotrebu outsourcing usluga ili zamjeniti postojećeg pružatelja outsourcing rješenja. Usluge pružene u javnom oblaku (PaaS, SaaS i IaaS) postale su prisutne u širokoj uporabi kao modeli vanjskog pružanja važnih IT funkcija. Prema dostupnoj studiji, jedna od pet kompanija planira povećati upotrebu usluga pruženih u javnom oblaku na bar jednu od navedenih kategorija.



Unapređenje poslovanja i prodajni procesi ocijenjeni su kao primarne poslovne funkcije koje će imati direktne koristi od IT investicija u 2016. godini. Upravljanje lancem opskrbe, marketing te inovacije proizvoda i usluga ne smatraju se najvažnijim poslovnim zadacima u ovom trenutku, naglašavaju IT direktori.



IT budžeti u 2016. godini biti će veći nego u 2015., otkriva 44% ispitanih kompanija. Čak 13% direktora informatike najavilo je porast IT budžeta za više od 20% u odnosu na prošlu godinu. Nadalje, važno je naglasiti da se više od 60% direktora izjasnilo vlasnicima ili upraviteljima IT budžeta i projekata.