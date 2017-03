IDC predviđa rast isporuka pametnih telefona

U novom istraživanju tvrtke IDC predviđa se kako će tržište pametnih mobilnih uređaja nakon razdoblja stagnacije, tijekom 2017. godine ponovno početi bilježiti značajniji rast.



Za razliku od 2016. godine kada je tržište raslo rekordno niskih 2,5%, tijekom ove godine se očekuje rast tržišta od 4,2%. Ovogodišnji rast samo je početak razdoblja rasta tržišta pametnih telefona koje bi trebalo trajati do 2021. godine.



U tom razdoblju godišnja stopa rasta (CAGR) će iznositi 3,8%, dok će isporuke s 1,53 milijardi pametnih telefona isporučenih tijekom 2017. godine porasti na brojku od 1,77 milijardi pametnih telefona tijekom 2021. godine.



Android će i dalje ostati vodeći operativni sustav na mobilnim uređajima, do 2021. godine 91% pametnih telefona baziranih na Androidu imat će zaslon od 5 ili više inča. Dobru godinu imat će i Appleov iOS koji će zabilježiti rast isporuka iPhonea od 4,9% tijekom 2017. godine.



Windows Phone platforma nastavlja bilježiti pad isporuka, tijekom 2017. godine bi trebalo biti isporučeno 1,8 milijuna Windows Phone uređaja što je pad od 69,5% na godišnjoj razini. Do 2021. godine isporuke Windows Phone uređaja bi trebala pasti na razinu od 800 tisuća uređaja.