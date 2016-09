IDC: Slab rast tržišta nosivih uređaja

Tvrtka IDC ponovno je istražila kretanja na tržištu nosivih uređaja. Prema njihovim podacima tržište nosivih uređaja nalazi se u vidljivoj stagnaciji unatoč aktualnim predviđanjima da bi upravo to tržište tijekom 2016. godine trebalo zabilježiti rast od 3,9% na godišnjoj razini.

U odnosu na 19,4 milijuna nosivih uređaja prodanih tijekom 2015. godine, do kraja ove godine predviđanja govore o 20,4 milijuna prodanih nosivih uređaja.



Bazični nosivi uređaji koji nisu kompatibilni s aplikacijama trećih strana (kao što su ,na primjer, pametne narukvice tvrtki Fitbit i Garmin) bi do kraja godine trebali biti prodani u 80,7 milijuna primjeraka te trenutačno čine 78,9% tržišta nosivih uređaja. Međutim, u IDC-u ističu da će tržišni udio takvih uređaja u idućim godinama padati u korist druge kategorije nosivih uređaja, pametnih nosivih uređaja.



Prema IDC-ovoj klasifikaciji, riječ je o uređajima koji su kompatibilni s aplikacijama trećih strana, kao što su pametni satovi i pametne naočale. Do 2020. godine udio bazičnih nosivih uređaja past će na razinu od 65,9% s 147,8 milijuna prodanih uređaja, dok će udio pametnih nosivih uređaja iznositi 13% s 76,6 milijuna prodanih primjeraka.



IDC navodi i podatke o tržišnim udjelima pojedinih operativnih sustava na pametnim satovima. Vodeći operativni sustav će tijekom 2016. godine biti Appleov watchOS s udjelom od 52,3%, nakon čega slijede Android i Android Wear s udjelom od 22,9%, Tizen s udjelom od 12,7% i RTOS s udjelom od 10,2%.

Što se tiče predviđanja za 2020. godinu, watchOS bi tada trebao imati tržišni udio od 43,8%, Android i Android Wear s udjelom od 41,8%, Tizen s udjelom od 6,9% i RTOS s udjelom od 6,2%.