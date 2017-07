Idea Knockout 2017: Tehnološkom idejom osvojite put u Las Vegas i izlagački štand na CES-u 2018!

Nakon velikog uspjeha prijašnja tri Idea Knockouta i sjajnih nastupa pobjedničkih timova, startupa STEMI, Streaming Solutions i DivIT na CES-u, Bug je odlučio i ove godine upriličiti najuzbudljivije regionalno natjecanje tehnoloških ideja, uz identičnu nagradu. Idea Knockout 2017 tako će se održati 28. rujna 2017.6 u prostoru HUB385 u Zagrebu uz besplatan ulaz za sve posjetitelje, a timovi koji se prijave na natjecanje borit će se za hotelski smještaj (šest noćenja), dvije povratne aviokarte za Las Vegas za vrijeme trajanja CES-a 2018, transfere Uberom po SAD-u, te nešto još vrijednije – izlagački štand na Eureka Parku, dijelu CES-a „rezerviranom“ isključivo za najbolje startupe na svijetu.



Da bi se prijavili na Idea Knockout 2017 ne morate nužno biti startup i ne morate nužno biti iz Hrvatske. Dovoljno je da ste tim koji ima originalnu tehnološku ideju, bilo da se radi o softveru, internetskom servisu ili uređaju i da za svoju ideju imate razvijen demo ili prototip. Nije važno imate li tvrtku ili ne, jeste li kompanija ili startup ili samo studenti – važno je samo da ste pametni i da imate hrabrost i ambiciju za svjetski uspjeh! Prijava se obavlja putem web-stranice natječaja, www.ideaknockout.com, gdje su objavljeni i detaljni kriteriji. Osim spomenute prve nagrade, timovi koji će nastupiti na Idea Knockoutu bit će u prilici osvajati i druge vrijedne nagrade, poput mobilnih uređaja i „slotova“ za nastup na Bug Future Showu 2018.

Uz sve to, svi timovi koji nastupe na Idea Knockoutu 2017 dobit će i izlagački prostor tijekom samog natjecanja te zajamčenu medijsku promociju u svim Bugovim izdanjima (Bug, Mreža, Bug Online, Bug TV), a pobjednički tim detaljno će u tim medijima, kao i u izdanjima i emisijama medijskih pokrovitelja biti popraćen i tijekom nastupa na CES-u 2018.



Idea Knockout 2017 održat će se uz generalno pokroviteljstvo Hrvatskog Telekoma, a sponzori natjecanja su i Zagrebačka banka i Visoko učilište Algebra koje će prijavljene timove besplatno pripremati za što uspješniji „pitch“ pred žirijem, Uber koji će pobjedničkom timu osigurati vožnje pa SAD-u (150 USD po osobi), Beck's pivo kojim ćemo se svi častiti tijekom natjecanja i HUB385 koji će i ugostiti natjecanje.



I ove će godine žiri Idea Knockouta ostati neotkriven do samog održavanja natjecanja 28. rujna 2016. Nadzor nad regularnošću rada žirija obavljat će Veleposlanstvo SAD-a u Zagrebu čiji je Trgovinsku ured i službeni zastupnik CES-a za našu zemlju. CES 2018 održat će se od 9. do 12. siječnja 2018. u Las Vegasu u SAD-u, a kratki video o nastupu prošlogodišnjih pobjednika Idea Knockouta u Las Vegasu, startupa STEMI, pogledajte ovdje.



Ne čekajte, ne dvoumite se, budite odlučni! Early bird prijave prihvaćamo još samo do 15. srpnja - prijavite se na www.ideaknockout.com i svojom tehnološkom idejom osvojite put i izlaganje na CES-u 2018 i postanite globalna poduzetnička zvijezda!