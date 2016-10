IEEE Elevate – Učenje stvaranjem

Predavanje Učenje stvaranjem, u sklopu devetog IEEE Elevatea, održat će se u ponedjeljak 17.10. od 17 do 19 h na zagrebačkom FER-u, u prostoru Kluba Studenata Elektrotehnike. Predavač Luka Fućek će u ime STEMI tima predstaviti viziju inovativnih pristupa u učenju, ali i svoj put do uspješnog komercijalnog proizvoda.



U Hrvatskoj, pa i u svijetu trenutno svjedočimo deficitarnosti obrazovanja iz područja znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM). S vizijom svijeta u kojem se znanje otvoreno dijeli, stvorena je online platforma za projektno učenje: "STEMI - Learning by Creating". Cilj je omogućiti učenje o znanosti, tehnologiji, inženjerstvu i matematici kroz liniju složenih i atraktivnih proizvoda popraćenim uputama za inovativni pristup učenju - stvaranjem.



Prvi pilot projekt koji je STEMI lansirao izrada je šesteronožnog robota hodača (engl. Hexapod Robot) kojim se upravlja pomoću pametnog telefona. Najvažnija njegova primjena u projektu STEMI promoviranje je i buđenje interesa za robotikom, ali i STEM područjima općenito: među studentima, srednjoškolcima, pa čak i osnovnoškolcima.