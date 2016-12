Imamo novog rekordera App Storea

Prilikom predstavljanja iPhonea 7 u rujnu Apple je značajan dio vremena posvetio i jednoj jedinoj aplikaciji koja je najavljena kao ekskluziva za iOS. Riječ je o igri Super Mario Run, remakeu legendarne Nintendove igre, sada prilagođenoj za igranje na mobitelu.

Super Mario Run na App Store je stigao protekloga četvrtka, i odmah postao hit. Prema podacima analitičke kuće Apptopia u prvih 24 sata ova je igra preuzeta čak 2,85 milijuna puta. U usporedbi s tim, dosadašnji rekord (drži ga Pokémon Go) od 900.000 preuzimanja čini se kao mizeran. Pokémon Go je u prvom tjednu zabilježio oko 5,6 milijuna preuzimanja, no čini se da će Super Mario Run lakoćom prestići i taj broj.

Prema drugim analitičarima, onima iz tvrtke App Annie, Mario je samo u prvih 14 sati u SAD-u prezet preko 3,5 milijuna puta, a u prvom je danu dosegao i 10 milijuna preuzimanja. Kako Apple i Nintendo ne izlaze u javnost s točnim brojevima, kao relevantne moramo uzimati procjene raznih stručnjaka, koje podosta variraju. Ipak, svi se slažu u jednome – Super Mario Run novi je rekorder App Storea po broju preuzimanja prvog dana, i vjerojatno prvog tjedna. Jedna od glavnih razloga za to je činjenica da je Mario postao istovremeno dostupan u preko 150 zemalja, a Pokémon Go je "otvarao" zemlju po zemlju.

Uz to, ova će igra svojim autorima donijeti i značajnu zaradu. Naime, nakon samo 3 besplatne razine potrebno je platiti čak 9,99 dolara za nastavak igranja. Prvih 5 milijuna dolara igra je zasigurno zaradila u prvom danu, a razvoj priče ćemo sa zanimanjem pratiti i dalje.