Imaves: Upravljanje poslovnim uslugama

Client Management je softverski paket specijaliziran za upravljanje sveukupnom IT imovinom tvrtke. Omogućava precizan nadzor nad troškovima, lakšu uskladivost s propisima i automatizaciju poslovnih procesa. Može mu se, putem posebne aplikacije, pristupiti s bilo kojeg uređaja, bez obzira ima li tvrtka VPN ili ne. Znatno smanjuje vrijeme instalacije operativnih sustava i aplikacija.



BMC FootPrints Service Core softver je kojim se smanjuju financijski rizici upravljanja informatičkom imovinom tvrtke. Među brojnim funkcionalnostima ovdje ćemo izdvojiti jednostavnu integraciju s aplikacijama za e-poštu, autentikaciju korisnika i s vanjskim izvorima podataka.



Konzultanti tvrtke Imaves – (na fotografiji s lijeva na desno: Matej Vitez – IT stručnjak u Odjelu za upravljanje sustavima, Zoran Habijan – Voditelj Odjela za upravljanje uslugama, Miran Šimunić – prodajni predstavnik, Hrvoje Kučak – IT stručnjak u Odjelu za upravljanje uslugama) demonstrirali su navedena rješenja pred dvadesetak korisnika u poslovnom centru Green Gold, u Zagrebu