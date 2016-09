Inovacije su ključne, ali kako ih potaknuti i iskoristiti za razvoj biznisa

Sve se događa brže, sve je povezano, a promjene su neizbježne. Inovacije su važne, pozitivne promjene. Tvrtke će otvoriti prostor i dati punu podršku inovacijama ili se neće promijeniti na vrijeme. Nije više pitanje zašto nego kako izgraditi kulturu inovacija.



Druga međunarodna konferencija Corporate Innovation and Intrapreneurship–CORP2IN koja se održava 27. i 28. listopada 2016. u Zagrebu, u Hypo centru, odgovara na pitanje kako, prezentira stvarne izazove, pruža primjenjiva rješenja koja funkcioniraju te otvara priliku za povezivanje i učenje od najboljih na području inovativnosti.



Ovogodišnja konferencije okuplja međunarodne i domaće stručnjake s ciljem pružanja odgovora na pitanja i izazove koje muče vlasnike kompanija i menadžment zadužen za razvoj i inovativne procese. Ključne teme o kojima će biti riječ su osnove inovativnih procesa dok će poseban naglasak biti na otvorenim inovacijamašto je prema po povratnim porukama sudionika prošlogodišnje CORP2IN konferencije najviše očekivana tema vezana uz inovacije i poduzetništvo.

Neusporediv razvoj tehnologije i ogroman rast količine podataka brže nego ikad u povijesti otvaraju prilike za stvaranje nove vrijednosti. Tradicionalne industrije mijenjanju se kroz usvajanje novih tehnologija, a sve i svi postaju digitalno povezani. U posljednjih desetak godina tehnologija je postala jeftinija što je omogućilo lakše kreiranje novih poslovnih modela. Trend snižavanja troškova će se nastaviti. Posljedično će se tvrtke sve više usredotočiti na snagu i realizaciju novih ideja.



Skoro 75 posto izvršnih direktora u američkim tvrtkama smatraju da je inovativnost jednako važna za njihove tvrtke kao i efikasnost trenutnog poslovanja. Prema globalnom istraživanju poznate konzultantske kuće McKinsey čak 84 posto izvršnog menadžmenta slaže se da je inovacija ključna za njihov biznis. Međutim, isto istraživanje ističe vrlo važan problem s kojim se suočavaju. Samo 6 posto njih je zadovoljno s inovativnim procesima. Prema priznanju menadžera, ne znaju kako to popraviti.



Prošlogodišnja Corporate Innovation & Intrapreneurship 2015 konferencija pokazala je da se hrvatske kompanije suočavaju sa sličnim problemima i da su tek na početku puta u izgradnji inovativne kulture. One se suočavaju se s izazovima poput kako uključiti zaposlenike u inovativne procese i potaknuti ih na generiranje ideja te kako ideje pretočiti u inovativan proizvod ili novi poslovni model. Iz toga razloga konferencija okuplja stručnjake koji će prezentirati trendove i alate za uspješnu implementaciju inovativnih procesa u organizaciji.

Neki od vodećih stručnjaka na konferenciji su Michael Heiss (AUSTRIA), Open Innovation Expert at Siemens AG Austria, Soren Boutrup (DENMARK) Entepreneurial Bureaucrat and Chief Advisor, Danish Business Authority, Ministry of Business and Growt, Patrick Ferran (FRANCE) Vice President, NineSigma Europe, Graham Brown-Martin (UK) Innovation consultant, Writer, Speaker, Catalyst, Tom Spanjaard (NETHERLAND), Lecturer in Innovation Management at Avans University of Applied Sciences in the Netherlands i Alan Đurić, Co-founder and Chief Technology Officer of Wire Swiss GmbH.



Više informacija o konferenciji možete pronaći na www.corp2in.com.