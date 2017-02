Intel najavio Atom procesore za poslužitelje, NAS-ove i IoT uređaje

U želji da osnaži svoju poziciju na tržištu poslužitelja, NAS-ova i IoT uređaja, Intel je predstavio novu liniju svojih low-end čipova Atom.



Nova serija Atom C3000 64-bitnih procesora sadržavat će od 2 do maksimalno 16 jezgri te je specifično namijenjena manjim poslužiteljima, NAS uređajima i IoT uređajima. Podržavat će ECC memoriju, raditi na frekvencijama od 1,5 do 2,2 GHz te imati TDP od 8,5W.



Tu je i podrška za do 128 GB DDR4-2400 memoriju, šesnaest PCI-Express 3.0 staza, četiri USB 3.0 priključka, četiri 10-gigabitna Ethernet kontrolera, hardversku virtualizaciju te SATA-600 sučelja.



Novi Atom C3000 procesori naslijedit će stariju C2000 seriju koja je bila namijenjena manjim poslužiteljima i NAS uređajima, no pokazala se problematičnom (nedavno otkrivena pogreška uzrokovala je rušenje poslužitelja i mrežne opreme). Proizvodnja Atom C3000 procesora započinje u prvoj polovici ove godine.