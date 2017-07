Intelov SSD 545s prvi u svijetu koristi 64-slojni 3D NAND

Intel je predstavio novo pojačanje unutar svoje SSD 5 serije. Radi se o SSD-u 545s koji za pohranu podataka koristi 64-slojnu 3D TLC NAND memoriju.



Iz Intela se nisu zaboravili pohvaliti kako je 545s prvi SSD koji je dostupan na tržištu, a da za pohranu podataka koristi 64-slojni 3D NAND. Ujedno su i bocnuli konkurenciju izjavom – „dok su drugi razgovarali o tome, mi smo isporučili“.



SSD 545s dolazi u 2,5-inčnom formatu i trenutno je raspoloživ samo jedan model od 512 GB. Prema navodima proizvođača kroz koji tjedan na tržište će stići i dodatni modeli kapaciteta od 128 GB do 2 TB te u 2,5-inčnim i M.2 formatima.



Model 545s kapaciteta 512 GB odlikuje se brzinom čitanja prethodno zapisanih podataka do 550 MB/s. Nove podatke zapisuje brzinom do 500 MB/s. SSD podržava hardversku enkripciju podataka (256-bit AES) te End-to-End Data Protection, Intel Smart Response i Intel Rapid Start tehnologije.



Intel navodi kako za vrijeme rada troši 4,5 W, a u stanju mirovanja manje od 50 mW te kako je MTBF vrijeme procijenjeno na 1,6 milijuna radnih sati. Intelov SSD 545s pokriven je petogodišnjom garancijom i može se nabaviti po cijeni od oko 180 USD.