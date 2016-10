Internet na probu iz Tele2

Nakon što je u svibnju ove godine Tele2 ponudio rješenje za brzi kućni Internet naziva Pokućni internet, danas stiže nova pogodnost, a to je 30 dana probe, bez ikakvih troškova za korisnika.



Tele2 Pokućni internet nudi korisniku maksimalne 4G brzine, bez ograničenja na svim tarifama, uz raspon podatkovnog prometa do čak 100 GB za privatne korisnike te 300 GB za poslovne. Tarifu s 50 GB, koja pokriva zahtjeve većine korisnika, korisnik će mjesečno platiti 169 kn. Tele2 Pokućni Internet potpuno je fleksibilan – tarife korisnik može mijenjati po potrebi, a mobilan 4G router moguće je seliti gdje god je Internet korisniku potreban.



Svi korisnici koji do sad nisu uspjeli isprobati rješenje za kućni Internet od danas to mogu učiniti tako da posjete bilo koje Tele2 prodajno mjesto, ili jednostavno nazovu 0800 3 095 i naruče svoj 4G router i 50 GB Interneta na probu u trajanju od 30 dana. Ako je korisnik zadovoljan, svoj Pokućni internet može nastaviti koristiti bez troškova za tarifu, naknadu za pristup mreži i Opciju uređaj za probno razdoblje. Ako korisnik odluči unutar 30 dana vratiti uređaj, može to učiniti, bez ikakvih troškova.