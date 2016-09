iOS 10 u prvih 24 sata preuzet na 14,5% iOS uređaja

Unatoč manjim problemima koji su nakratko pogodili iOS 10, usvajanje nove inačice mobilne platforme ide i više nego dobro. Štoviše iOS 10 je u prvih 24 sata dostupnosti preuzelo ukupno 14,5% korisnika podržanih iOS uređaja.



Time je iOS 10 ujedno prestigao i svog prethodnika - iOS 9 koji je unutar 24 sata bio preuzet na ukupno 12% iOS uređaja. Što se daljnjih procjena tiče, u Mixpanelu procjenjuju kako će iOS-u 10 do 50% uređaja trebati maksimalno 11 dana.



Koliko god se ove brojke činile velikima, prvak po brzini preuzimanja je ipak nešto stariji iOS 7 koji je put do 50% iOS uređaja prevalio za samo 5 dana. Ipak iOS 7 je imao i jednu "malu" prednost naspram kasnijih inačica –potpuno novo korisničko sučelje.



U protivničkom taboru (Androidu) o ovakvim brojkama mogu samo sanjati, a glavni razlog za to je postojanje prevelikog broja sličnih, a opet različitih Android uređaja. Podsjetimo Marshmallowu je godinu dana trebalo do 18,7%, a najnoviji Nougat koji je predstavljen krajem prošlog mjeseca još uvijek ima zastupljenost manju od 0,1% zbog čega ga Google uopće ne navodi u svojim podacima.