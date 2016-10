iOS 10.1 donosi bolje snimanje portreta na iPhone 7 Plus

Gospodin u pozadini zamućen je umjetno

Prilikom predstavljanja iPhonea 7 Apple je velik naglasak stavio na mogućnosti kamere u novim modelima, posebice u većem, iPhoneu 7 Plus. Ponosni Appleovci pokazivali su kako sustav s dvije kamere na tom mobitelu može zumirati sliku, ali i kako se softverski može postići "bokeh" efekt – zamućivanje pozadine kod snimanja portreta koje emulira fotografiranje s malenom dubinskom oštrinom karakteristično za profesionalne aparate i objektive.

No, ova funkcija nije bila spremna za javnost u rujnu kada je iPhone 7 Plus lansiran, pa je Apple obećao da će je ugraditi u prvu sljedeću veliku nadogradnju pripadajućeg iOS-a 10. To se danas i dogodilo pojavom iOS-a 10.1.

Ova nadogradnja dostupna je za preuzimanje svim psotojećim korisnicima iOS-a 10. Onima s iPhoneom 7 Plus donijet će spomenuti portretni način rada, dok će svi ostali dobiti niz manjih poboljšanja koja im neće značajno utjecati na svakodnevno korištenje mobitela. Popis svih zakrpa i novih funkcija može se pronaći ovdje.