iOS 10.2 je vani

Apple je tijekom jučerašnjeg dana pustio u opticaj novu inačicu iOS-a za svoje mobilne uređaje – iPhone, iPad i iPod. Nova inačica 10.2 ne donosi prevelike promjene, već „pegla“ pojedine bugove što su zadnje vrijeme korisnicima stvarali probleme i pokoju kozmetičku promjenu poput novih emoji ikona i wallpapera.



Kad smo kod peglanja bugova, Apple je ispravio propust koji je omogućavao drugim osoba pristup fotografijama i kontaktima u iPhoneu dok je zaslon zaključan. Također ispravljen je propust koji je napadačima omogućavao gašenje opcije Find My iPhone.



Stvar prošlosti su sada i problemi vezano uz video datoteke koje su uzrokovale usporavanje uređaja do razine neupotrebljivosti. Apple je novom nadogradnjom poboljšao i aplikaciju Kamera koja sada pamti zadnje postavke. Idući put kad se pokrene aplikacija, učitat će se i zadnje korištene postavke prilikom fotografiranja ili snimanja.



Tu je i nova „Press and Hold to Speak“ funkcija koja omogućava korištenje Siri kada se pritisne i drži tipka Home. Poboljšanje su i aplikacije Photos (ispravke bugova i povećan broj sličica za Live Photos), Messages (nove ljubavne i slavljeničke animacije), Music (pojednostavljena uporaba), News (nova – Saved lokacija za snimljene vijesti „za kasnije“) i Mail (ispravke bugova).



iOS je sada bogatiji i za 100 novih emoji ikona (nova lica, hrana, zanimanja i dr.) i tri nova wallpapera za iPhone 7 i iPhone 7 Plus – Droplet Blue, Droplet Red i Droplet Yellow. Američkim korisnicima je stigla i nova aplikacija za TV. iOS 10.2 omogućava slanje SOS poziva u pomoć putem Apple Watcha na način da se pet puta pritisne tipka Power.



Kao i uvijek nadogradnja se može preuzeti bežičnim OTA putem ili pak žičnim putem iTunesa. Za instalaciju potreban vam je minimalno iPhone 5, iPad četvrte generacije ili iPod touch šeste generacije ili noviji.



Cjeloviti popis učinjenih ispravaka i dodanih mogućnosti možete proučiti na Appleovim službenim stranicama.