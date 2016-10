iPhone 7 i iPhone 7 Plus imaju 3,6 posto udjela među iPhoneima koji su u uporabi

Tvrtka Localytics ispitala je je tržišni udio pojedinog modela iPhone uređaja u uporabi tijekom rujna ove godine, pa su u rezultate uključeni i Appleovi novi iPhone 7 i iPhone 7 Plus mobilni uređaji koji su se u prodaji pojavili sredinom rujna.



Sam Apple nije izdao službene rezultate o prodaji svojih novih mobilnih uređaja, no prema Localyticsu, tržišni udio ovih uređaja već sada iznosi 3,6%.



To je veći udio od onog koji ima iPhone SE (koji iznosi 2,6%), a gotovo jednak udjelu koji imaju stari iPhone 4 i iPhone 4S uređaji (3,7%). Zatim slijede iPhone 5 i iPhone 5S (ako statistiku navodimo obrnutim redom) s još uvijek značajnim udjelom od 24,4%.



Najzastupljeniji su međutim iPhone 6 i iPhone 6S modeli koji zajedno imaju tržišni udio od 65,8%. Pojedinačno, iPhone 6 i iPhone 6 Plus imaju udio od 38,3%, dok iPhone 6S i iPhone 6S Plus imaju udio od 27,5%.