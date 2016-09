iPhone 7 kreće u prodaju

I to smo dočekali – iPhone 7 došao je na police Appleovih dućana. Kao i svake godine do sada, prednarudžbe putem weba odradile su svoje, pa je model iPhone 7 Plusveć rasprodan, pa će u dućanima biti moguće kupiti tek manju inačicu novog Appleovog flagshipa. No, to nije značajno utjecalo na neke ljubitelje (da ne kažemo fanboye) koji su ranom zorom pohitali po svoj primjerak.

Izvještaji iz Azije govore o gužvama, ali ne pretjeranima, koje su se stvorile netom prije otvorenja Apple Storea– no, kampiranja ove godine nije bilo. U Australiji su šatori primijećeni otprilike 48 sati prije početka prodaje, dok u Berlinu i New Yorku tek nekolicina ljudi čeka pred trgovinama. Redovi kakvi su bili za lansiranja prethodnih generacija nisu viđeni (za sada) nigdje.

Ekipa u Hong Kongu stoji u redu, kupuje nove iPhone, i potom ih odmah preprodaje dalje raznim nakupcima

Zanimljivo, u Londonu je jedan Appleov dućan (onaj na ulici Regent) zatvoren zbog preuređenja, a pred drugim (na Covent Gardenu) prije jutrošnjeg su otvorenja stajala tek dvojica entuzijasta. Zašto su čekali u redu, pak, nije poznato, jer je Apple svoje britanske kupce izvijestio da zbog ograničene ponude danas neće biti moguće kupiti niti jedan primjerak novog iPhonea. Geza i Chhabi morat će imati sreće – svojeg će se primjerka domoći tek ako netko otkaže rezervaciju.

Nova generacija iPhonea u Hrvatsku bi trebala stići sljedećeg petka. Službenih informacija o tome još uvijek nemamo, ali budite sigurni da ćete ih kod nas doznati na vrijeme – taman da pripremite šatore i uputite se pred najbliži dućan Appleovog partnera ili nekog od operatera.