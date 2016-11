iPhone 7 možda vidimo i u sjajnoj bijeloj boji

Render sa stranice Mac Otakara

Vjerojatno se sjećate ljeta 2010. godine, kada je na policama trgovina s tehničkom robom i kod telekom operatera glavni hit bio iPhone 4. Taj je model u to doba bilo moguće kupiti samo u crnoj boji, iako je Apple najavljivao da će izraditi i bijelu inačicu. No, proizvodnja točne bijele nijanse koju je (valjda) zahtijevao Steve Jobs, a da mobitel i dalje ima iste karakteristike i ne propušta kroz stakleno kućište svjetlost gdje ne treba, bio je posebno velik izazov za njihove inženjere.

Bijeli se iPhone 4 na tržištu pojavio tek krajem travnja sljedeće godine, čak 9 mjeseci nakon crne verzije, a bijela je varijanta tada predstavljena kao ponešto ekskluzivnija. Zanimljivo, ova priča bi se mogla ponoviti i s najnovijim iPhoneom 7 i 7 Plus.

Kako navodi obično pouzdani izvor informacija o Appleovim uređajima, blog Mac Otakara, Apple radi na bijeloj inačici iPhonea 7– i to ne bilo kakvoj, nego "jet white" inačici. Ona bi bila pandan "jet black" crnom modelu koji predstavlja sami vrh ponude iPhonea, te je dobavljiv u ograničenim količinama.

Pojavi li se "jet white" iPhone 7, bit će to već šesta boja u kojoj će taj mobitel biti proizveden. Do sada ga se moglo kupiti u srebrnoj, zlatnoj, ružičasto zlatnoj, te mat i sjajnoj (jet) crnoj varijanti. Mac Otakara navodi da bi izvor ove informacije mogao biti nepouzdan, ali je čak i manje iskusnom oku jasno da u asortimanu nedostaje bijela – pa ne vidimo razloga zašto to onda ne bi bila posebno sjajna jet bijela.