iPhone 7 se slabije prodaje

Apple će u prvom tromjesečju 2017. godine smanjiti narudžbe iPhonea 7 za oko 10%, potvrdili su izvori iz dobavnog lanca za japanski Nikkei. Razlog tomu je gomilanje zaliha novog iPhonea u trgovinama, a sve zbog nešto manje potražnje za novim modelom nego je to bilo očekivano.

Slična situacija bila se dogodila i s modelom 6s prije godinu dana, pa je sa sedmicom Apple pokušao u startu naručiti manje količine – no očito je da su ipak precijenili tržišnu potražnju.

iPhone 7 i 7 Plus diljem svijeta se ne prodaju kako se očekivalo. Razloga za to može biti više – od ukidanja priključka za slušalice, preko neinventivnosti u dizajnu i funkcijama, pa sve do činjenice da se za 2017. godinu najavljuje revolucionarni novi model. Kupci će stoga, čini se, ipak pričekati da vide što je Apple novoga pripremio umjesto da daju novac za samo malo ažurirani ovogodišnji model.

Više detalja o prodaji iPhonea vjerojatno ćemo saznati krajem siječnja, za kada je zakazana objava kvartalnih rezultata za posljednja tri mjeseca 2016. godine.