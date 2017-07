iPhone 8 na početku prodaje samo u 3 do 4 milijuna primjeraka

Prema pisanju portala DigiTimes, koji se poziva na izvore iz same industrije, pri predstavljanju novog iPhone 8 uređaja će za isporuke biti dostupno samo oko 3 do 4 milijuna primjeraka ove Appleove nove uzdanice na tržištu pametnih telefona.



Razlog za relativno mali broj dostupnih iPhonea nove generacije na samom početku prodaje krije se u manjem zastoju isporuka OLED zaslona koje vrši tvrtka Samsung. To ujedno čini teško ostvarivim cilj koji si je Apple postavio za 2017. godinu, a taj je da se do kraja godine isporuči ukupno 50 do 60 milijuna iPhonea s OLED zaslonima.



Ostali proizvođači počeli su dostavljati potrebne dijelove tijekom drugog kvartala ove godine, dok su tvrtke koje su zadužene za sastavljanje novih iPhonea (Foxconn Electronics, Pegatron i Wistron) već započele proces zapošljavanja novih radnika radi poštovanja dogovorenih rokova za isporuke.