IronWolf Pro za NAS sustave

Seagate je predstavio novu seriju čvrstih diskova – IronWolf Pro. Kako samo ime serije sugerira, diskovi su namijenjeni profesionalnoj upotrebi, odnosno u računalnim sustavima srednjih i velikih tvrtki te za ugradnju u NAS sustave.



Shodno tomu najmanji kapacitet u seriji je 2 TB, a najveći 10 TB. Diskovi dolaze u standardnom 3,5-inčnom formatu i za prijenos podataka koriste SATA (6 Gbps) sučelje. Brzina vrtnje iznosi 7.200 RPM.



Ipak ovisno o kapacitetu mijenjaju se i pojedine specifikacije. Na primjer, kod kapacitetom manjim modela (2 TB i 4 TB) cache memorija iznosi 128 MB, dok kod modela od 6 TB, 8 TB i 10 TB, ona iznosi 256 MB. Također i maksimalna brzina prijenosa podataka ovisi o kapacitetu diska – 2-terabajtni model postiže brzinu prijenosa do 195 MB/s, dok brzina prijenosa podataka za ostale modele iznosi 214 MB/s.



IronWolf Pro diskovi opremljeni su VR (Rotation Vibration) senzorima i podrškom za hot-plug, što znači da se mogu „na živo“ mijenjati unutar NAS sustava. Također ovi diskovi su namijenjeni NAS sustavima sa do 16 diskova.



Diskove iz serije IronWolf Pro odlikuje iznimna izdržljivost. Proizvođač navodi kako je MTBF vrijeme procijenjeno na 1,2 milijuna radnih sati što je 200.000 radnih stati više u odnosu na diskove iz serije IronWolf. Također Seagate IronWolf Pro diskove pokriva i petogodišnjom garancijom.



Nažalost Seagate za sada nije objavio i cijene IronWolf Pro diskova, one bi trebala postati poznate do idućeg mjeseca kada kreće i prodaja. Detaljnije specifikacije možete vidjeti u prilogu.