Isprobali smo prvi ovogodišnji flagship HTC U Ultra i njegovog manjeg brata HTC U Play također...

HTC U Ultra u punom pogonu...

Početak godine HTC je iskoristio za obilježavanje još jednog početka – potpuno nove serije telefona nazvane jednostavno „U“, dizajnom posve različite od svega što smo do sada imali prilike vidjeti od ovog tajvanskog proizvođača. Moćniji, veći i zanimljiviji 5,7-inčni model HTC U Ultra donosi mnoge karakteristike flagshipa, iako ga HTC ne proklamira na taj način, jasno ostavljajući prostor za odgovor na sve što će konkurencija predstaviti u najplodnijem periodu godine - onom oko MWC-a u Barceloni. Manji uređaj, HTC U Play, tipičan je predstavnik gornje srednje klase mobitela i, zapravo, predstavlja kompaktnu verziju jačeg modela, koja je, paradoksalno, i dalje s 5,2 inča veličine prilično golema, odnosno jednake veličine kao prošlogodišnji flagship HTC 10.



Tri bitna svojstva odmah iskaču kao posebnosti HTC-a U Ultra, a to su izuzetno uvjerljiv finiš i unibody kućište od zaobljenog stakla, sekundarni ekran postavljen iznad glavnog ekrana na prednjoj strani koji služi kao sučelje za AI funkcionalnost mobitela koja dolazi kroz softver nazvan HTC Sense Companion te USonic zvuk, zamišljen tako da bude „krojen“ prema sluhu svakog pojedinog korisnika. HTC-u su i kod prijašnjih modela finiš, funkcionalnost softvera i kvaliteta reprodukcije zvuka bili među vodećim tržišnim adutima, no sada ih je odlučio poboljšati i ponešto većim koracima od „samo evolucijskih“ kakve je prakticira kroz protekle dvije-tri godine.

Bug.hr učitan na HTC U UltraFiniš HTC-a U Ultra zaista je na razini ponajboljih flagship modela i staklo koje je korišteno, uz blaga zaobljenja na sredini pozadine te sve jača kada se ide prema rubu uređaja (kao na vjetrobranskom staklu automobila), pruža izuzetno impresivan osjećaj u ruci. Takav tip zaobljenja, tvrde u HTC-u, osigurava puno veću otpornost na lomove pri udarcima i padovima, a zbog toga što je – u stvari - riječ o pet slojeva stakla koja čine unibody kućište telefona, boje uređaja se atraktivno prelijevaju iz jedne nijanse u drugu, ovisno o kutu pod kojim ga držimo. Utoliko, HTC je nazvao takav dizajn Liquid Surfaceom, što dosta dobro opisuje efekt kojeg aparat nudi, a dostupan je u plavoj, rozoj, bijeloj i crnoj boji. Verzija sa 64 GB interne memorije Gorilla Glass 5 kao površinski sloj finiša, a kasnije se na tržištu očekuje i 128 GB verzija koja će imati saphire staklo.



Jedini minus koji se ovakvom dizajnu i korištenju ovakvog materijala može pripisati je izuzetna vidljivost otisaka prstiju na telefonu, kao i sitne prašine, već nakon nekoliko minuta korištenja. Sve je to, međutim, dosta lako obrisati s uređaja bez da on ostane „mutan“ ili da se pojave tragovi brisanja, a da postignu takav finiš, predstavnici HTC-a se hvale da su ga razvijali oko dvije godine. Utoliko su mu dali i lijepo pretenciozno ime, Optical Spectrum Hybrid Deposition. Ni manje, ni više!

Usporedba veličine iPhonea 7 Plus i HTC U UltraKućište donosi s prednje strane Home tipku te kapacitivne tipke Back i Menu koje su dio obruba, a ne korisničkog sučelja na telefonu, dok se na donjoj strani nalazi USB Type-C priključak, dok 3,5-mm audio priključka – nema! U paketu će se, pogađate, isporučivati slušalice koje se spajaju na USB Type C priključak, ali i kratki kablić koji će služiti kao adapter za slušalice s 3,5-mm priključkom. Trend je to kojim i HTC slijedi prvog proizvođača koji se usudio napraviti ovako nešto – Apple. Zanimljivo, još jedna sličnost s Appleom su i izuzetno velike dimenzije uređaja. HTC U Ultra je, naime, jedan od najvećih telefona uopće koji su trenutačno aktualni, nekoliko milimetara viši i širi čak i od golemog iPhonea 7 Plus.



HTC U Ultra ima 5,7-inčni QHD ekran (1440 x 2560), što rezultira gustoćom piksela od 513 ppi. To je otprilike desetak posto manja gustoća piksela no što je imao 5,2-inčni HTC 10 (također s QHD rezolucijom), no iskustvo s kvalitetom prikaza slike je podjednako pozitivno. Oštrini prikaza slike, saturaciji interpretaciji boja, postojanosti kontrasta, kao i odaziv ekrana na dodire doista se ne može uputiti nikakva zamjerka – Super LCD 5 tehnologija koju HTC koristi i ovaj put pruža posve ugodan i natprosječno dobar osjećaj pri korištenju uređaja. Bitna novost je, dakako, sekundarni ekran koji se nalazi iznad „pravog“ ekrana, iako on nije novost na tržištu – već smo ga viđali kod LG-jevih modela V10 i V20.

Pozadina plavog modela... Fora!Riječ je o 2,05-inčnom ekranu rezolucije 160 x 1040 piksela, a osim što može na sebi sadržavati razne shortcutove i funkcionalnost ovisnu o kontekstu, odnosno radnji koju u danom trenutku obavljamo na telefonu, ekran – osobito u stand by načinu rada – služi kao svojevrsno sučelje za korištenje HTC-ovog osobnog AI asistenta nazvanog HTC Sense Companion. Umjetna inteligencija je trenutačno jedan od trendova na kojem industrija novih tehnologija izuzetno agresivno inzistira, pa nije iznenađujuće da se tome priklanjaju i proizvođači mobitela. Osobni asistent koji s vremenom postaje sve pametniji zahvaljujući tzv. deep learning tehnologiji ugrađenoj u HTC Sesne Companion tako će kroz sustav notifikacija na sekundarnom ekranu „brifirati“ korisnika bitnim informacijama u bitnim trenucima.



HTC je opremio U Ultru i s četiri mikrofona koji su uvijek aktivni, pa se uređaju možemo obratiti upitom ili zadaćom bez da telefon približavamo licu ili da govorimo odveć glasno. Sve dok je uređaj u istoj prostoriji moguće je obratiti mu se uobičajim glasom, pa iskustvo korištenja Sense Companiona uvelike podsjeća na ono koje nude uređaji koji koriste rapidno populariziran Amazonovu Alexu. Predstavnici HTC-a nisu htjeli potvrditi ili opovrgnuti temelji li se Sense Companion na ikoji način na Alexi, no prema svemu sudeći ipak je u pozadini Googleova, a ne Amazonova tehnologija prepoznavanja glasa, čemu ide u prilog i činjenica da su potvrdili kako se očekuje da će u skoroj budućnosti biti podržani i mnogi svjetski jezici.

Bočna strana mobitela HTC U UItraTreća bitna novost kod HTC-a U Ultra zove se USonic, a riječ je o tehnologiji koja prilagođava način reprodukcije zvuka sluhu pojedinog korisnika. Slušalice koje se isporučuju s telefonom, naime, imaju na sebi i tzv. ultrazvučni „beam“ koji skenira unutarnju strukturu oba uha te se na temelju očitanih vrijednost stvara personalizirani profil na temelju kojeg se svojevrsnim automatiziranim ekvilizatorom zvuk podešava tako da baš toj osobi zvuči najbolje moguće. Tako, prema tvrdnjama HTC-a, baš svaki korisnik može uživati u superiornom iskustvu slušanja glazbe, a postojanjem USonic tehnologije pravda se i uklanjanje analognog 3,5-milimetarskog priključka, obzirom da on nema dvosmjernu komunikaciju kao USB Type-C priključak te kao takav ne može informaciju koju očita ultrazvučni beam proslijediti procesoru u telefonu.



Što se tiče reprodukcije zvuka bez slušalica, HTC U Ultra nema par stereo zvučnika na prednjoj stranu telefona, već se zvuk reproducira kao na modelu HTC 10 – niže frekvencije kroz zvučnik na donjem rubu uređaja, a visoke kroz zvučnik koji inače služi za telefoniranje.

USSB Type-C je tu, kao što 3,5-mm audio priključak nije...Pozadinska kamera je, makar prema specifikacijama, jednaka kao na HTC-u 10, obzirom da donosi rezoluciju od 12 megapiksela, 1,55-mikrometarsku veličinu piksela, fazni autofokus s tzv „laserskim izoštarvanjem“, optičku stabilizaciju i F/1.8 otvor blende. Softver, a ni hardver vezan uz kameru na primjercima koje smo isprobali – prema navodima HTC-ovih ljudi – još nije dovršen, pa kameru nema previše smisla komentirati, osim što možemo očekivati da će biti barem za nijansu bolja od ionako prilično solidne kamere koju je imao HTC 10, obzirom da su u HTC-u priznali – danas - da prije nisu imali kamere u rangu konkurencije, a da s ovim modelom žele biti među top tri modela na svijetu kada je u pitanju kvaliteta snimanja pozadinskom kamerom. Sprijeda se nalazi poznata HTC-ova 16-megapikselna kamera koja se može koristiti u 4 MP UltraPixel načinu rada.



Od ostalih specifikacija važno je napomenuti da HTC U Ultra dolazi s Qualcommovim Snapdragonom 821 i 4 GB RAM-a, što se u trenucima kada konkurenti najavljuju modele s nedavno predstavljenim Snapdragonom 835 čini nedostojnim flagship modela. Ipak, uređaj ne pokazuje nikakve probleme s fluidnošću i ovakva se hardverska platforma čini racionalnim odabirom za ponuđenu funkcionalnost i veličinu telefona, a HTC-ovci su ionako obećali da će – nakon što konkurenti doista predstave modele s novijim SoC-om iz Qualcomma vrlo brzo ponuditi tržišni odgovor. Kapacitet baterije je 3.000 mAh. Uređaj se očekuje na tržištu u ožujku, a cijena mu je – za američko tržište – postavljena na 749 USD.

Manji, ali i dalje velik HTC U PlayModel HTC U Play izgleda kao smanjeni HTC U Ultra – korišteni su isti materijali, a čak je dostupan i u istom setu boja. Ipak, radi se 5,2-inčnom telefonu s Full HD rezolucijom ekrana, što rezultira gustoćom piksela od 428 ppi. Opremljen je Mediatekovim Helio P10 procesorom s osam jezgri te s 3 GB RAM-a kada je riječ o 32 GB verziji, odnosno s 4 GB RAM-a za versziju sa 64 GB interne memorije. Utor za microSD kartice može se iskoristiti i za drugi SIM, a uređaj ima bateriju kapaciteta 2.500 mAh. Pozadinska kamera je 16-megapikselna, s F/2.0 blendom, OIS-om i faznim autofokusom, dok je sprijeda ista 16-megapikselna kamera kao i na jačem uređaju.



HTC U Play također dolazi s četiri mikrofona i podrškom za HTC Sense Comapnion, ali nema sekundradni ekran, pa se sva komunikacija s osobnim asistentom nužno odvija zvukom, odnosno putem glavnog (i jedinog) ekrana. I ovaj uređaj je opremljen s USonic tehnologijom te ne dolazi s 3,5-mm audio priključkom.