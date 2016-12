Istraživanje - kako plaćamo na putovanjima?

Hrvati gotovo dva puta češće putuju radi razonode nego poslovno. Prosječni sudionik istraživanja MasterIndex kompanije Mastercard je radi odmora putovao 4,4 puta u prošlih 12 mjeseci, dok je na poslovnom putovanju bio 2,2 puta. Oko dvije trećine svih putovanja odnose se na ona unutar Hrvatske, dok su putovanja izvan Eurozone rijetka (11 posto). Najviše putuju ispitanici s višim stupnjem obrazovanja te ispitanici s većim primanjima.



Čak 65% putovanja radi razonode odnosi se na ona unutar Hrvatske, na Eurozonu otpada 23%, dok se preostalih 12% odnosi na destinacije poput Moskve i New Yorka. Kod poslovnih putovanja situacija je slična – 65% takvih putovanja se odnosi na Hrvatsku, a 25% na Eurozonu. Ispitanici najčešće posjećuju destinacije u blizini – Ljubljanu, Sarajevo, Beč, Budimpeštu, München, Beograd i Rim, dok putovanja izvan Europe nisu česta.



Kad je riječ o potrošnji na inozemnim putovanjima radi razonode, prosječan trošak se smanjio u odnosu na listopad 2015. – s 5.764 kn na 4.955 kn. Ipak, nešto više troše ispitanici stariji od 30 godina, više razine obrazovanja i oni iz Zagreba, sjeverne Hrvatske i Slavonije. Tako ih je 5% na putovanje potrošilo između 5.000 i 10.000 kn, a više od 10.000 kn potrošilo je tek 3% ispitanika.



Udio onih koji prije putovanja kupuju stranu valutu u Hrvatskoj se smanjio u odnosu na listopad 2015. – s 45 na 42 posto za one koji to čine u bankama te s 29 na 26 posto za kupnju u mjenjačnicama. Istovremeno, uporaba kartica doživjela je porast u usporedbi s listopadom 2015: s 13 na 15 posto ispitanika koji ne kupuju stranu valutu unaprijed, nego u inozemstvu koriste kartice. Općenito, u inozemstvu oko trećine ispitanika plaća karticama, i to najčešće oni iznad 40 godina, s iznadprosječnim primanjima. Njima plaćaju u prosjeku 40 posto kupnji, za razliku od 30 posto u listopadu 2015. Istovremeno, 10 posto njih gotovo sve kupnje u inozemstvu plaća karticom.



U inozemstvu nadolazeće zimske praznike planira provesti 39 posto ispitanika, a taj se broj nije mijenjao od listopada 2015. Među njima je najviše onih koji planiraju adventska putovanja (55 posto), zatim novogodišnja putovanja (25 posto) te odlazak na skijanje (22 posto).



Prilikom rezervacije smještaja, čak 60 posto ispitanika koji planiraju putovanje rezervaciju smještaja će izvršiti online preko stranica za rezervacije ili stranica turističkih agencija, za razliku od 47 posto u listopadu 2015. Dodatnih 20 posto njih rezervirat će smještaj izravno na stranici objekta u kojem planira odsjesti. Putovanje će gotovinom platiti 35 posto ovih ispitanika, u usporedbi s 41 posto 2015.