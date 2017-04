IT konferencija ČIPS uskoro u Čakovcu

Grad Čakovec ove godine po prvi put organizira Čakovečka IT predavanja i susrete (ČIPS), a fokus konferencije će biti na primjeni IT rješenja u lokalnoj samoupravi i u turizmu.



Također, bit će govora i o ulozi novih tehnologija u otvaranju novih radnih mjesta te nužnim promjenama obrazovnog sustava.



Konferencija će se održati 04.05.2017. u Centru za kulturu Čakovec, a organizatori pozivaju sve zainteresirane da zagrizu u nova znanja.



Predavači na konferenciji su: Marko Ćorić (Comping), Dijana Kladar (Udruga eCommerce Hrvatska), Darijan Kosić (EVA Water Clinic), Ivica Kruhek (Marker), Mia Biberović (Netokracija), Branimir Blajić (LifeClass Terme Sveti Martin), Marcel Majsan (Udruga eCommerce Hrvatska), Nenad Bakić (Croatian Makers liga), Denis Čupić (poduzetnik i predsjednik HUP Udruge Developera), Saša Cvetojević (poduzetnik i investitor), Dario Šafranić (direktor marketinga i prodaje tvrtke Media Soft), Ana Spasojević (Nanobit), Dubravko Bilić (gradonačelnik Ludbrega), Željko Jurić (pročelnik, Zavod za informatičku djelatnost), Goran Rihelj (bloger, poduzetnik), Stjepan Kovač (gradonačelnik Čakovca), Ivan Plačko (direktor Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje), Nikola Budiša (osnivač Lovely Međimurja i vlasnik agencije LM Komunikacije) i Damir Horvat (poduzetnik / freelance u Hrvatskoj).



Gradonačelnik Čakovca, Stjepan Kovač, najavio je: "željeli smo mladoj, obrazovanoj i ambicioznoj generaciji pokazati da su IT znanja važna i da je uspjeh dostižan. Osim toga, u ovoj se poduzetničkoj i znanstvenoj grani kriju veće mogućnosti, ali i veće plaće, što nije zanemariva stavka u planiranju buduće karijere. Stoga smo pozvali najbolje ljude iz sektora i one koje su već počeli koristiti IT rješenja u poslu da svojim primjerom pokažu što je važno i kakvi se rezultati postižu kad se otvorimo promjenama i novim znanjima. ČIPS je nastao iz želje da se naš kraj još više razvije u tom smjeru i sigurni smo da će posjetitelje zaintrigirati raznolike teme predavanja."

Sve dodatne informacije možete potražiti na službenoj web stranici.