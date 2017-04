iWork i iLife paketi besplatni za sve Appleove korisnike

Od 2013. godine svi novi korisnici na Appleovim OS-ovima (macOS-u i iOS-u) imali su mogućnost potpuno besplatno preuzeti esencijalne pakete programa iLife i iWork. Sada je, pak, Apple odlučio dodatno pojednostaviti svoju cjenovnu politiku što se tiče ovih aplikacija, pa ih je učinio potpuno besplatnima za sve – i za stare i za nove korisnike.

To će pogotovo biti korisno onima koji imaju više od 3 godine stara Appleova računala, jer će moći uštedjeti i do nekoliko desetaka dolara. Ove su se aplikacije, inače, do sada prodavale po cijenama od 5 do 20 dolara.

Svi postojeći korisnici iOS-a i macOS-a sada mogu bez plaćanja s App Storea preuzeti iMovie, Numbers, Keynote, Pages, i GarageBand – i odmah krenuti s radom ili zabavom uz njihovu pomoć.