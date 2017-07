Iz Asusa stiže 27-inčni monitor za poslovne korisnike

Asus je predstavio novi 27-inčni monitor kojeg je ovog puta umjesto gamerima namijenio poslovnim korisnicima. Model dolazi pod oznakom BE27AQLB i odlikuje se visokom rezolucijom od 2.560 x 1.440 točaka.



Monitor ima dosta tanke rubove oko zaslonašto ga čini pogodnim za sastavljane računalnih konfiguracija s više monitora. Kako bi dugi radni dan prošao što ugodnije po korisnike Asus je osigurao i podršku za flicker-free i low-blue light tehnologije.



Asusov BE27AQLB monitor opremljen je IPS panelom što znači kako su vidljivi kutovi kod ovog modela 178 stupnjeva (horizontalno i vertikalno). Nadalje, omjer stranica je 16:9, osvjetljenje 350 cd/m2, kontrast 1.000:1, a odziv 5 ms. Monitor može prikazati do 16,7 milijuna boja.



BE27AQLB ima četiri video ulaza– po jedan HDMI, DisplayPort, mini DisplayPort i DL DVI-D ulaz. Osim stereo zvučnika (2 W) monitor je opremljen i s po jednim 3,5-milimetarskim audio portom za Audio In i Audio Out. Također proizvođač je u konfiguraciju dodao i USB hub koji se sastoji od četiri USB 3.0 porta od čega jedan služi za upstream.



Ergonomsko postolje podržava podešavanje u svim smjerovima. Uz monitor dolazi i tzv. MiniPC kit koji omogućava montažu mini računala na stražnju stranu monitora. Za vrijeme rada troši oko 18,82 W, a u stanju pripravnosti potrošnja pada na 0.5 W.



Dimenzije monitora su 615 x (382-532) x 226 milimetara, a težina 7,7 kilograma. Vezano uz dolazak u trgovine te cijenu Asus se tek treba izjasniti. Detaljne specifikacije dostupne su na službenim internetskim stanicama proizvođača.