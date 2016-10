Iz Garmina stižu dječje fitness narukvice

Garmin je predstavio novu fitness narukvicu –Vivofit Jr. Kao što sam naziva otkriva novi model je namijenjen najmlađima, odnosno djeci.



Garmin Vivofit Jr. ima neke standardne funkcije koje nalazimo i u modelima namijenjenim odraslima, poput brojanja prijeđenih koraka, praćenje kvalitete sna i sl. No, ima i neke posebne koje su posebno namijenjene djeci –sustav zadataka i nagrada.

Naime, uz narukvicu dolazi i posebna aplikacija za mobilne uređaje, kroz koju roditelji mogu djeci postavljati različite zadatke koji mogu biti na dnevnoj ili tjednoj bazi. Recimo, zadatak da barem tri puta dnevno operu zube, da pospreme svoju sobu, napišu zadaću ili nešto dr. što je primjereno djeci.



Po uspješno obavljenom zadatku, stiže nagrada u obliku virtualnih novčića koje djeca mogu zamijeniti za nešto drugo što su ranije dogovorili s roditeljima, novu igračku, više vremena pred računalom ili televizorom ili nešto treće.

Narukvica prati i da li je dijete tijekom dana bilo fizički aktivno barem 60 minuta koliko iznosi preporuka američkog CDC-a (Centers for Disease Control and Prevention). Narukvica ima zaslon dimenzija 10 x 10 milimetara rezolucije 64 x 64 piksela, težinu od 17,5 grama, vodootporna je i s jednom CR1632 baterijom može raditi do godinu dana.



Narukvica je moguće naručiti putem garminove web trgovine u tri različita dizajna –Broken Lava, Digi Camo i Real Flower. Cijena iznosi 79,99 USD, a isporuke kreću kroz nekih 5 – 8 tjedana.

Detaljnije specifikacije dostupne su na internetskim stranicama proizvođača.