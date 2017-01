Iz HP-a stiže zakrivljeno AIO računalo

Ni ove godine HP nije propustio biti dio CES-a. Na ovaj najveći sajam potrošačke elektronike donio je između ostaloga i jedno All-In-One računalo iz Envy serije - Envy Curved AiO 34 b010.



Kako sam naziv otkriva ovdje se radi o AiO računalu s velikim zakrivljenim zaslonom –dijagonale 34-inča i omjerom stranica 21:9. Ono što naziv ne otkiva je rezolucija zaslona (3.440 x 1.440 piksela) te ostatak prikazane konfiguracije.



U unutrašnjosti ovog računala skriva se Intelov Core i7-7700T procesor, sedme generacije (Kaby Lake) te AMD-ova grafička kartica Radeon RX 460 s 4 GB vlastite memorije. No, HP nije zaboravio ni na poklonike Nvidijinih tehnologija pa će ovaj model biti moguće kupiti i u konfiguraciji s nekom od njihovih grafičkih kartica.



Što se tiče podatkovnog prostora budućim kupcima na raspolaganju je mehanički disk kapaciteta 1 TB te 256-gigabajtni NVMe SSD. Zvučni sustav kod ovog modela potpisuje B&O (Bang & Olufsen). Na desnoj strani postolja nalazi se Volume Dial sa senzorom osjetljivim na dodir koji služi za upravljanje jačinom zvuka te prebacivanje s jedne na drugu pjesmu pomoću gesti.



Budući da na postolju ima dovoljno mjesta na kojeg će većina korisnika odlagati svoj mobitel, HP je u lijevi dio postolja integrirao i bežični punjač. Dotični je namijenjen korisnicima mobitela koji također imaju integriranu tehnologiju bežičnog punjenja baterija.



Na gornjoj strani kućišta nalazi se web kamera (HP TruVision HD IR) koju je moguće „spremiti“ unutar kućišta kada se ne koristi. Od portova računalo raspolaže s jednim HDMI In i jednim HDMI Out portom te s četiri USB 3.0 i jednim USB-C portom. Zahvaljujući HDMI In portu, ovo All-In-One računalo se može iskoristiti i kao monitor za spajanje neke od igraćih konzola.



Prodaja putem tvrtkine online trgovine kreće od 11. siječnja, a putem retail trgovina od 27. siječnja. Cijena po kojoj će se 34 b010 prodavati za sada nije poznata.