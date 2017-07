Iz mora – uranij

Sjećam se kada sam kao dječak, čitajući Douglasovu knjigu „Bogatstvo mora“širio oči kada je pisac stao nabrajati čega sve i koliko ima u kubičnoj milji mora. Jer more nije samo sol, NaCl, i voda. U morskoj vodi ima magnezija, čak jedan gram u litri ili kilogram u kubičnom metru – sasvim dovoljno da se morska voda koristi kao magnezijeva ruda. Na prisutnost magnezija ukazuje njezin gorak okus, a ako se hoćete malo igrati kemičara možete pomiješati morsku vodu s istim volumenom vapnene vode. Bijeli talog koji pritom nastaje talog je magnezija, točnije njegova hidroksida.



Poslije sam čitao o tome još. Bio je tu neki znanstveno-fantastični roman iz sovjetske države kako su tražili zlato u morskoj vodi da bi radnom narodu, a ne kapitalistima bilo bolje –što nije nipošto bila autorova izmišljotina nego aluzija na stvarni povijesni događaj. Nakon Prvoga svjetskog rata Nijemci su morali ratnu odštetu isplatiti u zlatu, pa su angažirali vodećeg kemičara Fritza Habera da vidi bi li se ono moglo naći u morskoj vodi. U Douglasovoj kubičnoj milji mora ima tri tone zlata, što odgovara i ne odgovara Haberovim analizama. Zlata je naime u moru tako malo da se ni dan danas pravo ne zna koliko ga ima. Neki je kemičar dobivao izuzetno visoke vrijednosti samo zato što je nosio pozlaćene naočale…



No pustimo sad zlato. Ono više nije podloga novcu, a nije ni znak bogatstva kao što je nekoć bilo. Mnogo je važniji jedan drugi metal, uranij, kojeg u rečenoj kubičnoj milji ima 12 tona ili – da se vratimo kemijskim mjerama – udjel uranija u morskoj vodi iznosi 3 ppb što je jednako 3 ng/g ili 3 mg/t, ako su vam je to predočljivije. Ukratko, u moru ima stotine puta više tog metala nego na kopnu, s time što su njegova glavna ležišta već iscrpljena. Treba znati da se uranij nalazi gotovo u svakoj stijeni, no da se koncentrira u rude geološkim procesima. Trošenjem stijena dospijeva i u more - no kako do njega (uranija) doći?



Taj su si zadatak postavila desetorica kineskih znanstvenika iz Sveučilišta Stanford te su o svojim rezultatima obavijestili širu znanstvenu javnost u članku objavljenom u časopisu Nature Energy u veljači ove godine. Njihov se postupak zove dosta komplicirano, half-wave rectified alternating current electrochemical (HW-ACE) method, no iza tog grozomornog imena krije se dosta jednostavna elektrokemija. A evo o čemu se radi.



Tajna postupka je u katodi napravljenoj od ugljičnih vlakana kemijski modificiranih amidooksimskim skupinama (C-Ami) koje specifično vežu uranijeve, točnije uranilne (UO 2 2+) ione iz morske vode. Kada se na katodu narine negativni naboj, uranilni ioni, razumije se, prema njoj putuju, vežu se na amidooksimske skupine i pritom – jer riječ je elektrolizi – prelaze u uranijev dioksid, UO 2 (koji po kemijskom sastavu odgovara najčešćoj uranijevoj rudi uraninitu). Nakon toga se isključuje struja, pa ostali ioni iz morske vode koje je privukla katoda difundiraju u otopinu. Nakon toga se čitav postupak ponavlja – pri čemu se sve više uranijeva dioksida nakuplja na katodi. Tehničke karakteristike? Sve se odvija pri naponu od pet volti uz frekvenciju 400 Hz.



Elektroda može nakupiti skoro dva puta više uranija od svoje početne mase, što znači da je ne treba često mijenjati, pa bi već zbog toga proizvodnja ovom metodom bila prihvatljiva. Usto se dobiva čist uranij s tek nekoliko postotaka drugih metala, poglavito natrija i kalcija.



Sve su to, nema sumnje, laboratorijski pokusi još daleko od prave industrijske, pravo rečeno rudarske primjene. No sve posljedice ove metode, kao i svakog drugog djelotvornog postupka dobivanja uranija iz mora tek treba sagledati. Jer nije ovdje samo riječ o ekonomskoj isplativosti. Australija, Kanada i Kazahstan proizvode danas 70 % uranija što znači da upravo te zemlje imaju monopol na nuklearno gorivo. Ovladavanje „morskom“ tehnologijom omogućilo bi bilo kojoj zemlji da dođe do nuklearnog goriva, sa svim političkim posljedicama koje posjedovanje takve tehnologije donosi.



No na čitavu ovu znanstvenu priču treba ipak gledati s vedrije strane. U Sjedinjenim Državama se 20 %, a u svijetu 13 % električne energije dobiva iz nuklearnih elektrana, a lako je moguće da će taj postotak u budućnosti biti još veći. Jer što god mislili o nuklearkama, one ne ispuštaju ugljikov dioksid, a goriva za njih ima, ovladamo li tehnologijom njegova dobivanja iz morske vode, za tisuće godine. Točnije u svim svjetskim morima i oceanima ima 4,5 milijardi tona uranija – više od pola tone po stanovniku našeg planeta.

Dr. Nenad Raos, po struci kemičar, znanstveni je savjetnik u trajnome zvanju na zagrebačkom Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada. Intenzivno se bavi popularizacijom znanosti: autor je 13 znanstveno-popularnih knjiga, 7 izložbi u zagrebačkom Tehničkom muzeju te mnogo stotina članaka po časopisima. Dobitnik je Nagrade za znanstveni rad u području prirodnih znanosti HAZU-a (1996.) i Državne godišnje nagrade za promidžbu i popularizaciju znanosti (2003.).