Iz Philipsa stiže i jedan manji, 32-inčni zakrivljeni QHD monitor

Philips je nedavno predstavio 34-inčni QHD monitor sa zakrivljenim panelom – model oznake 349X7FJEW. No, u pripremi je još jedan, manji – 328M6FJMB koji će kako oznaka kaže imati zaslon dijagonale 32-inča.



Zaslon će i kod ovog modela biti zakrivljen (1800R) i imat će podršku za Adaptive-Sync i AMD FreeSync tehnologiju. Rezolucija MVA zaslona bit će 2.560 x 1.440 točaka, a brzina osvježavanja od 48 do 144 Hz.



Monitor će se zahvaljujući MVA panelu odlikovati vidljivim kutovima od 178 stupnjeva (horizontalno i vertikalno). Također tu je i podrška za 8-bitne boje, 100-postotna podrška za NTSC, 120-postotna podrška za sRGB te mogućnost prikaza do 16,7 milijuna boja.



Što se ostalih tehnikalija tiče - 349X7FJEW ima osvjetljenje od 300 cd/m2, kontrast od 3.000:1 te brzinu odziva od 4 ms. Monitor ima jedan D-Sub, dva DisplayPort (1.2) te po jedan HDMI (1.4) i HDMI (2.0) port. Kako bi zaokružio cijeli paket Philips je dodao i stereo zvučnike od 5W te 3,5-milimetarske audio priključke (Audio In i Audio Out).



Točan datum dolaska u trgovine i cijena za sada nisu poznati.